Chuyển nhầm 1,4 tỷ đồng cho người đã khuất, hành trình nhận lại tiền hy hữu

Sự việc xảy ra tại xã Đào Xá, tỉnh Phú Thọ. Theo thông tin ban đầu, khoảng một tuần trước, anh Nguyễn Văn Tám không may chuyển nhầm số tiền 1,4 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của người khác.

Chuyển nhầm 1,4 tỷ vào tài khoản người đã qua đời, phải nhờ công an hỗ trợ. Ảnh Công an Phú Thọ.

Sau khi phát hiện sự việc, anh Tám đã cố gắng liên hệ với chủ tài khoản nhận tiền để đề nghị hỗ trợ hoàn trả. Tuy nhiên, việc liên lạc không có kết quả. Trước tình huống này, anh đã đến trình báo Công an xã Đào Xá để nhờ hỗ trợ giải quyết.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Đào Xá đã phối hợp với Công an xã Xuân Lương, tỉnh Bắc Ninh, cùng các cơ quan ngân hàng tiến hành xác minh, tìm cách liên hệ với gia đình chủ tài khoản.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người đứng tên tài khoản nhận số tiền chuyển nhầm đã qua đời. Do đó, việc hoàn trả khoản tiền liên quan cần có sự thống nhất của những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất theo quy định.

Trước tình huống này, công an hai địa phương đã phối hợp liên hệ, hướng dẫn gia đình người đã mất hoàn thiện các thủ tục cần thiết để giải quyết việc hoàn trả số tiền chuyển nhầm.

Nhờ sự hỗ trợ của lực lượng công an và sự phối hợp từ gia đình người đã mất, đến nay, anh Nguyễn Văn Tám đã nhận lại đầy đủ 1,4 tỷ đồng. Sau khi nhận lại tài sản, anh Tám đã viết thư cảm ơn, gửi tới Công an xã Đào Xá vì đã hỗ trợ, giúp đỡ anh giải quyết sự việc.