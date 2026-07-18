Chuyện hy hữu: Chưa thể nghiệm thu Dự án làng văn hóa Cơ Tu vì vướng cột điện

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 TP. Huế - chủ đầu tư dự án, Khu bảo tồn Làng văn hóa truyền thống dân tộc Cơ Tu tại thôn Dỗi, xã Khe Tre (TP. Huế) được đầu tư gần 15 tỷ đồng từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cùng nguồn vốn đối ứng địa phương.

Toàn cảnh Khu bảo tồn Làng văn hóa truyền thống dân tộc Cơ Tu xã Khe Tre, TP. Huế.

Công trình được khởi công từ tháng 6/2023 trên diện tích 4,5ha, gồm các hạng mục như nhà gươl, nhà dài, 4 nhà sàn truyền thống của người Cơ Tu, cây nêu, nhà vệ sinh, đường nội bộ, sân vườn và các công trình phụ trợ khác.

Theo ghi nhận, đến nay hầu hết hạng mục thuộc dự án đã hoàn thiện, gồm hệ thống giao thông, sân vườn, cây xanh, nhà gươl rộng 280 m2, nhà dài 250 m2, 4 nhà sàn truyền thống (mỗi nhà rộng 60 m2)... Tuy nhiên, dự án vẫn chưa thể nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng do vướng 1 cột điện 35kV nằm trong khuôn viên làng văn hóa, ngay trước công trình nhà dài - hạng mục trung tâm của khu bảo tồn.

Dù dự án đã cơ bản hoàn thành nhưng vẫn chưa thể nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng do vướng 1 cột điện 35kV nằm trong khuôn viên làng văn hóa.

Ông Trần Viết Tú - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 TP. Huế (chủ đầu tư), cho biết liên quan vướng mắc về trụ điện, đơn vị đã công khai phương án giải phóng mặt bằng để di dời, nắn tuyến đường dây điện 35kV đi qua khu vực dự án.

Theo phương án này, tổng cộng có 7 cột điện sẽ được di dời đến vị trí mới, trong đó có cột điện án ngữ trước nhà dài. Khu vực bị ảnh hưởng khi chuyển trụ điện đến dựng mới chủ yếu là đất vườn và đất rừng sản xuất của người dân.

“Tuy nhiên, hiện một số hộ dân chưa đồng ý với phương án bồi thường nên địa phương tiếp tục vận động. Ngay sau khi người dân bàn giao mặt bằng, chúng tôi sẽ triển khai thi công và phấn đấu hoàn thành trong tháng 7 này”, ông Tú thông tin.

Cả công trình dự án trị giá 15 tỷ đồng chờ "nhổ" trụ điện này để nghiệm thu, bàn giao, đưa vào vận hành, khai thác.

Trao đổi với phóng viên, ông Dương Thanh Phước - Chủ tịch UBND xã Khe Tre, cho biết địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để sớm di dời cột điện, tháo gỡ vướng mắc cho dự án. Theo ông Phước, vị trí mới của trụ điện cần được giải phóng mặt bằng trước khi lắp dựng. Hiện địa phương cùng chủ đầu tư đang thực hiện các thủ tục theo quy định, công khai phương án đền bù đến những hộ dân bị ảnh hưởng và triển khai các bước tiếp theo, phấn đấu hoàn thành di dời trong thời gian sớm nhất.

Một số hạng mục xây dựng trong khu bảo tồn xuất hiện dấu hiệu xuống cấp.

Theo tìm hiểu, dự án khu bảo tồn là công trình quan trọng thuộc Đề án bảo tồn làng truyền thống dân tộc Cơ Tu giai đoạn 2020-2025, với mục tiêu gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển du lịch cộng đồng và thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng đồng bào miền núi.

Hiện nay, do chưa đưa vào sử dụng và thiếu lực lượng quản lý, bảo trì thường xuyên, một số hạng mục xây dựng trong khu bảo tồn đã xuất hiện dấu hiệu xuống cấp, gia súc xâm nhập, phân dê vương vãi dưới các công trình nhà gươl, nhà dài và nhà sàn.

Không chỉ vướng cột điện, tuyến đường chính kết nối khu bảo tồn cũng chậm tiến độ do nhà thầu cũ dừng thi công giữa chừng. Chủ đầu tư đã chấm dứt hợp đồng, thu hồi bảo lãnh và chỉ định đơn vị mới để hoàn thiện phần khối lượng còn lại.