Chuyên gia nói về đợt rét đậm, rét hại đầu tiên ở miền Bắc

Sáng 10/12, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia) Nguyễn Văn Hưởng thông tin, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng chiều và đêm 11/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh, thành phố thuộc phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Miền Bắc sắp đón đợt rét đậm, rét hại đầu tiên.

Từ đêm 12/12, không khí lạnh tiếp tục tăng cường và ảnh hưởng đến các tỉnh thuộc phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều và đêm 11/12, thời tiết Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ đêm 12/12, Bắc Trung Bộ chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ đêm 10 đến ngày 13-12 ở Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Mưa lớn ở những khu vực này có khả năng kéo dài, gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc...

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia thông tin, chiều và đêm ngày 11/12 Bắc bộ chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông Bắc. Sau đó, từ ngày 12 đến 14/12 liên tiếp có không khí lạnh tăng cường, trên nền nhiệt Bắc bộ giảm sâu gây ra một đợt rét đậm, rét hại cho toàn Bắc Bộ.

Rét đậm rét hại là nhiệt độ ngày và đêm dưới 15 độ C. Với nhiệt độ giảm sâu như vậy ngoài tác động đến sức khoẻ con người thì tác động đến gia súc, cây trồng vật nuôi.

Do vậy, người dân cần có phương án giữ ấm cho đàn gia súc, với cây trồng chịu nhiệt kém cần có phương án che chắn đầy đủ.

Ngoài ra, đợt gió mùa đông bắc này còn gây gió mạnh trên biển ở khắp các khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, khu vực Vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Thuận đến có gió cấp 6-7, sóng biển cao từ 3-5m, biển động.

Cùng với đó, từ đêm nay đến ngày 15/12, do tác động của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên khu vực Bắc bộ, Trung bộ và Nam Trung bộ, trọng tâm là Quảng Trị, Bình Định, Khánh Hoà sẽ xảy ra một đợt mưa lớn, diện rộng, nhiều khả năng ảnh hưởng đến sản xuất của người dân.

