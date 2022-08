Chủ trọ ở Bình Dương kể thời khắc nghe bé gái 10 tuổi la hét, kêu cứu

Bố mẹ đi làm để hai chị em ở nhà rồi sự việc đau lòng xảy ra.

Ngày 11-8, bà Đặng Thị Kim Chi, Chủ tịch Công đoàn KCN Việt Nam- Singapore I (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho biết tổ chức công đoàn đã xuống phòng trọ của gia đình công nhân có con bị điện giật chết tại phường An Phú, TP Thuận An để thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tiền mai táng.

Bé trai bị điện giật tử vong là N.V.H (8 tuổi). Theo thông tin ban đầu, ngày 10-8, vợ chồng anh N.V.D (38 tuổi, quê Nghệ An, công nhân công ty ở KCN Việt Nam- Singapore I) đi làm và để 2 con nhỏ ở nhà trọ.

Bé trai xấu số chết do bị điện giật

Theo chủ trọ, khi nghe tiếng la hét, kêu cứu của bé gái 10 tuổi (chị gái của N.V.H), mọi người chạy đến phòng trọ kiểm tra thì phát hiện H nằm bất động trên móc quần áo được cắm vào ổ điện, bé gái đang cố gắng gọi em dậy.

Mọi người đã nhanh chóng đưa N.V.H đi cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong tại bệnh viện. Thời điểm xảy ra vụ việc, cầu chì phòng trọ bị đứt nên bé gái chỉ bị thương nhẹ.

Được biết, vợ chồng anh D có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. "Hiện Cán bộ và công nhân công ty cũng đang quyên góp hỗ trợ gia đình"- một cán bộ công đoàn cơ sở công ty nơi anh D. làm việc cho hay.

