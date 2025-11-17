Chủ tịch Vĩnh Long làm Chủ tịch Cà Mau

Sáng 17/11, Ông Lữ Quang Ngời, Phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh với 100% đại biểu tán thành.

Ngay trước đó, cơ quan chức năng đã công bố quyết định của Ban Bí thư điều động ông Ngời giữ chức Phó bí thư tỉnh ủy Cà Mau và giới thiệu để HĐND bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh, thay ông Phạm Thành Ngại, sẽ được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Ông Ngời, 53 tuổi, quê huyện Cái Bè, Tiền Giang cũ (nay là xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp); trình độ cử nhân Luật Kinh tế, thạc sĩ Xây dựng Đảng - Chính quyền Nhà nước và tiến sĩ Chính trị học.

Ông Lữ Quang Ngời phát biểu tại hội nghị sáng 17/11. Ảnh: Chúc Ly

Ông từng làm Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bí thư huyện ủy Tam Bình, Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cũ.

Hồi tháng 7, khi tỉnh Vĩnh Long sáp nhập với Bến Tre, Trà Vinh, ông Ngời được Thủ tướng chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long mới và đảm nhiệm cương vị này đến nay.

Cà Mau sau hợp nhất với Bạc Liêu có diện tích hơn 7.900 km2, dân số hơn 2,6 triệu người. Với vị trí ba mặt giáp biển, tỉnh có điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế biển, nuôi trồng thủy sản.

Nhiệm kỳ 2026-2031, tỉnh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân 5 năm từ 10% trở lên; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 trên 6.000 USD; tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm khoảng 17 tỷ USD; tổng thu ngân sách 5 năm ít nhất 75.000 tỷ đồng.

Việc điều động ông Ngời nằm trong chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Theo đó, tất cả chủ tịch tỉnh thành không phải người địa phương.