Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo "nóng" vụ cháy nhà làm 2 trẻ tử vong

Ngày 17-3, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang đã có chỉ đạo liên quan vụ cháy tại xã Mỏ Cày khiến 2 trẻ tử vong.

Theo báo cáo, khoảng 5 giờ 45 phút ngày 16-3, tại hộ ông H.T.T (SN 1986; ngụ xã Mỏ Cày) xảy ra vụ cháy căn nhà mái tôn, vách tường và một số tài sản khác. Hậu quả làm chết 2 người, gồm: em H.G.P. (SN 2011) và em H.G.Ph. (SN 2014) và một số tài sản trong căn nhà bị cháy.

Hiện trường vụ cháy

Để kịp thời xử lý vụ việc và tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND xã Mỏ Cày chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần. Đồng thời, tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp sớm ổn định cuộc sống cho gia đình người bị nạn, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý hậu quả vụ cháy.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu công an tỉnh khẩn trương chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp chính quyền địa phương tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, kết hợp kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, hạn chế tối đa hậu quả, thiệt hại do cháy, nổ gây ra.