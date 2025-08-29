Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Chủ tịch nước Lương Cường sẽ dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít tại Trung Quốc

Sự kiện: Thời sự
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 2 - 4/9.

Chủ tịch nước Lương Cường. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch nước Lương Cường. Ảnh: TTXVN.

Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít sẽ ​​diễn ra vào ngày 3/9 trên Quảng trường Thiên An Môn (Trung Quốc).

Theo lời mời của lãnh đạo Trung Quốc, 26 nhà lãnh đạo nước ngoài, trong đó có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel; Tổng thống Nga Vladimir Putin; Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un; Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni; Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto; Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim… sẽ tham dự Lễ kỷ niệm.

Đoàn cấp cao của Trung Quốc, Nga, Cuba... sẽ dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9
Đoàn cấp cao của Trung Quốc, Nga, Cuba... sẽ dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã thông tin về khách quốc tế đến Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Bình Giang ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/08/2025 20:40 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Thời sự Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN