Chủ tịch Hội An: "Vào phố cổ uống cà phê, chụp ảnh cưới thì không phải mua vé"

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND thành phố Hội An

Chủ tịch UBND thành phố Hội An Nguyễn Văn Sơn cho biết, về phương án tăng cường quản lý, UBND thành phố đã tổ chức lấy ý kiến của người dân, và tham vấn ý kiến của các công ty du lịch lữ hành.

“Thành phố tổ chức họp lấy ý kiến người dân, đích thân tôi tham gia họp lấy ý kiến người dân 2 phường. Tất cả người dân đều đồng tình ủng hộ. Sau đó chúng tôi họp với 25 đơn vị doanh nghiệp lữ hành cũng đều đồng tình phương án này. Họp với các doanh nghiệp khách sạn cũng đồng tình ủng hộ, họ tình nguyện làm công tác tuyên truyền cho du khách, đề xuất nhận vé của thành phố để bán cho du khách, họ xem như đó là phần trách nhiệm của họ đối với Hội An”, Chủ tịch UBND thành phố Hội An, ông Nguyễn Văn Sơn nói.

Hội An thông tin chính thức về phương án tăng cường quản lý tham quan phố cổ.

Hội An sẽ mở rộng khu phố đi bộ trên tuyến đường Phan Chu Trinh. Ảnh Hoài Văn

UBND thành phố Hội An khẳng định việc bán vé tham quan đã triển khai từ 30 năm nay. Giá vé được thực hiện từ năm 2012 với mức giá 80 nghìn đồng/khách Việt Nam và 120 nghìn đồng/ khách nước ngoài. Người đứng đầu thành phố Hội An khẳng định đây là mức vé thấp nhất so với vé tham quan tại các Di sản văn hóa thế giới. Cơ cấu vé thực hiện theo Nghị quyết 33, tính trên đầu công trình, di tích chứ không có sự phân biệt giữa khách Việt Nam và nước ngoài.

“Chúng tôi chỉ tăng cường kiểm soát đối với khách đoàn. Biện pháp kiểm soát từ xa, khi đỗ xe xuống sẽ có người hướng dẫn và bán vé tham quan. Khách đi theo gia đình có lực lượng hướng dẫn viên hướng dẫn, khuyến khích mua vé. Những người vào với mục đích uống cà phê, chụp ảnh cưới thì không phải mua vé”, ông Sơn nói.

