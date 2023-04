Thu phí tham quan Hội An: 'Khách chụp tấm hình đẹp là quảng bá không mất tiền, sao chặn họ lại để thu vé?'

Theo phương án đề xuất, sẽ thực hiện thu phí từ 15/5 tới. Lãnh đạo thành phố Hội An cho biết, từ nay đến khi triển khai sẽ tiến hành nhiều bước trong đó có họp doanh nghiệp lữ hành, người dân - chủ di sản để nghe ý kiến.

Hiện người dân phố cổ Hội An đang chờ đợi một cuộc họp với chính quyền để được nghe thông tin chính thức và được giải đáp những thắc mắc đảm bảo quyền lợi của người dân trước chủ trương bán vé vào phố cổ đang gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Ông Tăng Hà Ái (chủ nhà cổ, quầy lưu niệm Minh An, số 115 Nguyễn Thái Học, TP Hội An) cho hay ông rất quan tâm và mong ngóng buổi họp với chính quyền liên quan đến phương án về tăng cường công tác quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An, trong đó yêu cầu tất cả du khách phải mua vé tham quan khi vào phố cổ, phân luồng lối đi riêng cho người dân địa phương.

Ông Tăng Hà Ái, chủ nhà cổ, chủ quầy lưu niệm đang kinh doanh trong khu phố cổ Hội An.

“Tôi là người phố cổ mà chưa hiểu phương án thế nào, phân luồng ra sao nên có rất nhiều thắc mắc cần giải đáp và cả góp ý. Có câu "dễ vạn lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong", theo tôi thì chính quyền phải cho dân biết được cụ thể đề án như thế nào. Chính quyền phải giải thích rõ thế nào là lối đi dành riêng cho dân phố cổ. Họ hàng, người thân về thắp hương, thăm con cháu phải nộp 80.000 hay phải nộp cả gia phả lên để họ biết?", ông Ái nói.

Chủ ngôi nhà cổ gắn bó 60 năm nay với phố cổ bày tỏ rất nhiều băn khoăn trước khi thành phố triển khai phương án mới, đó là sẽ siết chặt, thu vé tất cả du khách. Ông Ái cho rằng, mục đích thu phí để trùng tu di tích là đúng đắn, tuy nhiên bán vé với khách nước ngoài là hợp lý, với khách đoàn đi theo các tour tuyến của đơn vị lữ hành thì họ mua vé như lâu nay, đơn vị nào làm sai cho khách đi chui thì cứ áp quy định để phạt.

Cùng với các di tích, khu phố cổ là nơi sinh sống, buôn bán diễn ra hằng ngày.

“Riêng với khách tự do đến nhưng không vào di tích thì thôi không nên thu tiền, không ép mua vé. Tại sao không đưa hình thức thu vé từng điểm di tích, để họ có quyền chọn? Họ dạo phố cổ và chụp những tấm hình đẹp cũng là hình thức quảng bá không mất tiền là rất lợi, sao phải chặn họ lại để thu vé. Du khách tới, họ dạo trong phố, ăn tô cao lầu, ly chè bắp hay mua chút đồ lưu niệm thì người buôn bán cũng được hưởng lợi”, ông Ái chia sẻ.

Riêng ngôi nhà cổ của ông hàng ngày cũng đón nhiều đoàn khách du lịch vào tham quan miễn phí (không nằm trong số di tích tham quan phải bán vé) nhưng cũng có thêm nguồn thu từ việc bán đồ lưu niệm khi du khách ghé thăm.

“Chúng tôi rất mong mỏi cuộc gặp với chính quyền, mong được giải đáp hết thắc mắc và thỏa đáng ngay cho người dân phố cổ, cho chính cư dân ở đây. Người dân chúng tôi khi hiểu được thì giải thích cho du khách cũng rất tốt”, ông Ái nói.

Ông Nguyễn Đình Thống sinh sống và buôn bán 20 năm nay trong khu phố cổ Hội An.

Ông Nguyễn Đình Thống (chủ cửa hàng đồ lưu niệm sinh sống và buôn bán hơn 20 năm trên đường Trần Phú) đặt vấn đề: “Tôi cũng chưa tưởng tượng được lực lượng chức năng sẽ làm thế nào để nhận diện, phân luồng sao cho mọi người không bị mất tự nhiên và không thấy bất tiện vì bị gò bó? Bởi nếu cứ đi phân biệt theo luồng như vậy, du khách sẽ thấy rất mất tự nhiên, không thoải mái. Khách không thoải mái khi đến đây thì họ sẽ không trở lại nữa. Hoạt động kinh doanh thì tất nhiên sẽ ảnh hưởng rất nhiều khi khách ít đi. Cá nhân tôi nghĩ việc thu tiền vé thì không có vấn đề gì, tuy nhiên cách làm như thế nào để du khách họ trả tiền mà vẫn thoải mái để không chỉ đến một lần mà còn trở lại”, ông T. bày tỏ.

