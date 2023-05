Chủ đầu tư cầu cứu công an vì tàu metro bị vẽ bậy, mất trộm

Ban quản lý dự án đường sắt đô thị TP HCM (chủ đầu tư, MAUR) vừa có công văn gửi UBND TP Thủ Đức và Công an TP Thủ Đức, theo đó đề nghị hỗ trợ tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho dự án metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Động thái trên được đưa ra sau khi chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu phát hiện nhiều sự việc mất an toàn tại công trường như tàu bị vẽ bậy lần thứ 2 và mất cắp thiết bị kỹ thuật.

Công văn gửi các cơ quan chức năng cho biết MAUR và các nhà thầu ghi nhận tình trạng mất trộm tài sản, thiết bị đoạn trên cao từ khu vực nhà ga Thảo Điền đến ga bến xe Suối Tiên, cụ thể là trộm cắt dây tiếp địa, tháo các neo tà vẹt...

"MAUR nhận thấy tình trạng an ninh tại dự án diễn biến phức tạp, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh dự án quan trọng của thành phố" - chủ đầu tư nêu.

Tàu metro bị vẽ bậy lần 2

MAUR cũng đề nghị UBND TP Thủ Đức chỉ đạo Công an TP Thủ Đức phối hợp chủ đầu tư và nhà thầu quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự cho dự án metro số 1 đoạn qua địa bàn quản lý.

Bên cạnh đó, Công an TP Thủ Đức hỗ trợ sớm thực hiện điều tra và truy tìm các đối tượng vẽ bậy, trộm cắp tài sản như nêu trên nhằm đảm bảo an ninh trật tự và tài sản của dự án.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/chu-dau-tu-cau-cuu-cong-an-vi-tau-metro-bi-ve-bay-mat-trom-20230512201403578.htm