Chủ căn nhà xây trên đất của người khác ở TP.HCM lên tiếng

Liên quan đến sự việc xây nhầm nhà trên đất người khác xảy ra tại đường ĐX066 phường Chánh Hiệp, TP.HCM (trước đây là phường Định Hòa, tỉnh Bình Dương), chiều nay 24-9, UBND phường Chánh Hiệp sẽ có buổi làm việc với hai bên để hòa giải và tìm hướng giải quyết sự việc này, đảm bảo quyền lợi cho hai bên.

Trao đổi với báo chí, ông T chủ ngôi nhà xây trên đất của bà Võ Thu Thảo (33 tuổi), đưa ra tình tiết bất ngờ.

Ngôi nhà xây trên đất của người khác. Ảnh: LA

Về việc xây nhà trên đất của người khác, ông T thừa nhận chuyện này. Tuy nhiên, ông T cho biết chưa từng liên lạc trao đổi, đàm phán gì với bà Thảo.

Theo ông T, qua thông tin từ báo chí và phía UBND phường xuống làm việc mới “té ngửa” vì có người nào đó đã nhận là chủ nhà để trao đổi, đàm phán với bà Thảo.

“Tôi không biết người liên lạc trao đổi với bà Thảo là ai. Việc bà Thảo cho rằng có trao đổi với chủ nhà nhưng sau thời gian 3 tháng mà không chịu giải quyết, tôi hoàn toàn không biết”, ông T chia sẻ.

“Việc xây nhầm nhà trên đất của bà Thảo là phía tôi sai. Tôi cũng muốn hai bên nói chuyện tìm cách giải quyết một cách hợp tình, hợp lý nhất chứ không muốn kiện tụng, tranh chấp ra tòa”, ông T chia sẻ.

Trao đổi với bà Võ Thu Thảo, người này cho biết cũng chưa gặp mặt ông T để trao đổi trực tiếp về sự việc này.

Về vấn đề ông T nói rằng không biết người liên lạc trao đổi giải quyết sự việc xây nhầm nhà với mình là ai thì bà Thảo không có ý kiến.

UBND phường đã đến trao đổi với chủ ngôi nhà để tìm hiểu vụ việc. Ảnh: LA

Tuy nhiên, bà Thảo cho rằng việc này hơi vô lý, vì nếu không phải người liên quan thì tại sao lại liên lạc với mình để trao đổi tìm hướng giải quyết việc xây nhầm nhà trong suốt thời gian dài.

Bà Thảo cho biết thêm, bà rất thiện chí và cũng mong muốn giải quyết sự việc này một cách hợp tình hợp lý, không gây căng thẳng.

“Tôi nghĩ rằng việc xây nhầm nhà thì không ai mong muốn, tôi chỉ muốn trao đổi, đàm phán để giải quyết sự việc này nhanh chóng và hợp tình hợp lý”, bà Thảo chia sẻ.