''Chốt'' tiến độ hoàn thành đường sắt đô thị

Thứ Sáu, ngày 15/01/2021 10:56 AM (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận và quyết định điều chỉnh, “chốt” tiến độ hoàn thành Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông trước ngày 31-3-2021.

Các đơn vị liên quan vận hành thử hệ thống đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

Tỷ lệ đúng giờ đạt trên 99%

Trong 20 ngày cuối cùng của năm 2020 (từ ngày 12 đến 31-12-2020), tổng thầu EPC cùng khoảng 700 nhân sự của Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) đã vận hành thử nhằm đánh giá kỹ thuật, an toàn chạy tàu trên toàn hệ thống đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Ngoài tổng thầu và Hanoi Metro, quá trình vận hành thử nghiệm có sự tham gia của chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đường sắt, Bộ Giao thông - Vận tải), tư vấn độc lập của Pháp (ACT), Hội đồng nghiệm thu nhà nước. Trong quá trình vận hành thử, có 9 đoàn tàu được đưa vào khai thác liên tục, với 166 quy trình vận hành từ ga đầu tuyến Yên Nghĩa (Hà Đông) đến cuối tuyến là Ga Cát Linh (quận Đống Đa).

Tổng Giám đốc Hanoi Metro Vũ Hồng Trường cho biết, trong 20 ngày vận hành thử nghiệm toàn hệ thống, đã có hơn 5.700 chuyến tàu an toàn (tổng cộng hơn 70.000km) dưới sự giám sát của tư vấn giám sát, tư vấn độc lập. Ngoài việc đánh giá an toàn, nghiệm thu kỹ thuật, đơn vị chức năng cũng kiểm tra công tác đào tạo, đánh giá mức độ sẵn sàng của nhân viên thuộc Hanoi Metro cho giai đoạn vận hành thương mại sắp tới. Kết quả vận hành cho thấy, tỷ lệ hoàn thành chuyến, lượt đạt 100% và tỷ lệ đúng giờ đạt trên 99%, bảo đảm hơn 70.000km vận hành an toàn.

Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Nguyễn Ngọc Đông, trong vài ngày tới, cơ bản các báo cáo đánh giá an toàn, kỹ thuật, vận hành dự án sẽ được tư vấn Pháp hoàn tất. Khi đó, những nội dung trong báo cáo đánh giá độc lập và báo cáo tổng thể sẽ được thẩm định, xem xét, phân tích kỹ lưỡng.

Trước ngày 31-3-2021 phải hoàn thành dự án

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận và quyết định điều chỉnh tiến độ Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đến ngày 31-3-2021. Phó Trưởng ban Quản lý dự án đường sắt Nguyễn Khánh Tùng cho biết, việc hoàn thành vận hành thử toàn hệ thống là dấu mốc quan trọng để dự án thực hiện các bước tiếp theo, như: Hoàn thiện hồ sơ tài liệu, khắc phục vấn đề phát sinh tại hiện trường, nghiệm thu... Ban đang cùng các bên liên quan tập trung cao độ để sớm hoàn thành dự án và bàn giao cho thành phố Hà Nội khai thác.

Theo dự kiến, ngày 21-1 tới, Hội đồng nghiệm thu nhà nước sẽ kiểm tra và ra thông báo kết quả trong vòng 15 ngày làm việc; từ ngày 22-1 các bên tiến hành thủ tục bàn giao, tiếp nhận dự án. Ước tính, thời gian cho công tác bàn giao, tiếp nhận cần khoảng 1 tháng. Các phần việc nói trên đều đã rút ngắn tiến độ so với kế hoạch dự kiến trước đó.

Là đơn vị trực tiếp tiếp nhận dự án để vận hành thương mại, Tổng Giám đốc Hanoi Metro Vũ Hồng Trường thông tin, hơn 700 nhân lực của công ty đã thực hiện vận hành tốt trong điều kiện bình thường và có thể xử lý được các lỗi đơn giản. Tuy nhiên, những vấn đề kỹ thuật lớn (nếu xảy ra) vẫn cần có sự hỗ trợ của chuyên gia. Do đó, sau khi Hà Nội tiếp nhận, các chuyên gia nước ngoài sẽ tiếp tục cùng vận hành khai thác.

Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội Vũ Văn Viện cho biết, với mong muốn dự án sớm hoàn thành, tạo điểm nhấn trong vận tải hành khách công cộng của Thủ đô, thời gian qua, các cơ quan chức năng của thành phố đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tiếp nhận dự án. Đối với các phần việc liên quan đến trách nhiệm của Hà Nội, thành phố đã khẩn trương xây dựng chính sách giá vé; xây dựng quy định quản lý, vận hành khai thác và bảo trì; thực hiện cải tạo hạ tầng; xây dựng phương án kết nối mạng lưới xe buýt một cách tối ưu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách khi tiếp cận các nhà ga của tuyến đường sắt đô thị.

Riêng về chính sách giá vé, thành phố sẽ miễn tiền vé cho người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo. Ngân sách thành phố hỗ trợ 50% giá vé tháng cho học sinh, sinh viên, công nhân các khu công nghiệp; hỗ trợ 30% giá vé tháng cho cán bộ, nhân viên tại các văn phòng, công sở, doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp mua vé tháng theo hình thức tập thể; hỗ trợ 100% giá vé trong 15 ngày đầu kể từ khi dự án bắt đầu khai thác thương mại. Vé lượt sẽ có giá thấp nhất là 8.000 đồng/lượt, giá vé toàn tuyến là 15.000 đồng/lượt; vé ngày 30.000 đồng (không giới hạn lượt đi lại); vé tháng 200.000 đồng/người (tính 1 tháng là 30 ngày kể từ ngày mua vé); vé tháng cho học sinh, sinh viên, người lao động tại các khu công nghiệp là 100.000đồng/ người/tháng; người lao động tại các văn phòng, công sở, các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp mua vé tháng theo hình thức tập thể là 140.000đồng/ người/tháng.

