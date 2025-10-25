Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Lễ mở ký Công ước Hà Nội là sự kiện có ý nghĩa lịch sử trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương đang đối mặt nhiều thách thức.

Lễ mở ký Công ước Hà Nội không diễn ra ở trụ sở LHQ, nhưng thu hút sự tham dự của đại diện hơn 100 quốc gia và đến thời điểm này đã có gần 70 nước ký, cho thấy tinh thần trách nhiệm cao, cũng như tầm quan trọng và sự quan tâm của thế giới với vấn đề này. Điều này cũng thể hiện vai trò, vị trí, tầm quan trọng, ảnh hưởng và uy tín của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp báo ngày 25/10. Ảnh: Giang Huy

Theo Thủ tướng, chống tội phạm mạng "không phải vấn đề của riêng một quốc gia hay cá nhân nào", mà là vấn đề có tính toàn dân, toàn diện, toàn cầu. Do đó, phải đề cao chủ nghĩa đa phương, kêu gọi đoàn kết quốc tế, vì không có đất nước hay người dân nào an toàn nếu còn quốc gia, cá nhân mất an toàn, bị đe dọa về an ninh mạng.

"Tội phạm mạng tác động rất xấu, không chỉ tới vấn đề kinh tế, mà cả vấn đề tinh thần, vật chất và văn hóa", Thủ tướng nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết về chủ quyền trên không gian mạng, Việt Nam cũng đạt được những thành tựu ấn tượng, khi xếp thứ 16 trên toàn cầu về an ninh mạng.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng thư ký LHQ đánh giá đây là thời khắc lịch sử và càng có ý nghĩa khi diễn ra ở Việt Nam, trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ và ngày càng trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng số trên thế giới.

Theo ông Guterres, Công ước Hà Nội mang lại công cụ mới để ngăn ngừa và chống lại các loại tội phạm mạng, đồng thời đảm bảo quyền con người, quyền trẻ em, kiểm soát luồng lưu thông xuyên biên giới, tạo ra mạng lưới hợp tác 24/7 để các quốc gia duy trì thông tin và lấy lại những tài sản bị đánh cắp, bảo vệ nạn nhân.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres phát biểu tại cuộc họp báo ngày 25/10. Ảnh: Giang Huy

Ông nhấn mạnh Công ước Hà Nội sẽ là trụ cột quan trọng để bảo vệ con người trong thế giới số, thiết lập lại công lý số trong những năm tới. Đây không chỉ là công cụ pháp lý mà còn là lời hứa rằng mọi quốc gia, tổ chức sẽ được bảo vệ trước tội phạm mạng, mang lại giải pháp đối với những vấn đề phức tạp nhất.

Công ước Hà Nội gồm 9 chương, 71 điều, nhằm xây dựng khuôn khổ pháp lý đa phương toàn diện để đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng. Công ước có nhiều nội dung quan trọng như hình sự hóa các hành vi phạm tội qua mạng; cơ chế hợp tác quốc tế trong điều tra, dẫn độ, chia sẻ chứng cứ điện tử, tịch thu, xử lý tài sản phạm tội, bảo vệ nhân chứng, hỗ trợ nạn nhân.

Đây là kết quả của gần 5 năm thương lượng liên tục và kéo dài giữa các quốc gia thành viên, nhằm xây dựng một khuôn khổ pháp lý đa phương toàn diện để đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng.