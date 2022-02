Choáng với nhà toàn tiền của chàng trai 32 tuổi, từng đổi 1 tờ USD lấy xe SH

Thứ Ba, ngày 01/02/2022 10:00 AM (GMT+7)

Mới 32 tuổi nhưng Hùng Bá lại có đam mê với tiền cổ, anh chàng được biết đến với biệt danh “Vua tiền tệ” và sở hữu rất nhiều loại tiền.

“Vua tiền tệ” với bộ sưu tập tiền cổ.

Từ chơi tem đến sưu tầm tiền

Bước vào bên trong căn nhà nằm trong ngõ trên đường Kim Ngưu (Hai Bà Trưng, Hà Nội), phóng viên hoàn toàn choáng ngợp trước một ngôi nhà toàn tiền và tiền, chủ nhân ngôi nhà tiền này là Phùng Văn hùng (hay còn gọi là Hùng Bá) - một thanh niên 32 tuổi được biết đến với danh xưng “vua tiền tệ”.

Trong căn nhà tươm tất, các tờ tiền cổ được lồng vào khung hình treo trên tường hoặc sắp xếp trong các hộp đựng và trưng bày trông rất đẹp mắt.

Không chỉ sưu tập tiền giấy, anh Hùng còn sưu tập rất nhiều tiền xu.

Nếu chỉ nhìn bộ sưu tập tiền cổ đồ sộ ít người nghĩ rằng chủ nhân của nó mới 32 tuổi. Là người trẻ, tuy nhiên Hùng đã có 12 năm kinh nghiệm sưu tầm các loại tiền cổ. Tháng 3/2021, Hùng đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận là "Người sở hữu bộ sưu tập tiền xưa và nay có số seri đẹp và số seri theo ngày tháng năm sinh nhiều nhất Việt Nam".

“Tôi là một người hoài niệm, có niềm đam mê sưu tầm những cổ vật từ xưa. Khi học lớp 5, tôi rất thích sưu tập tem và kiên trì tìm các mẫu tem, giờ tôi vẫn lưu giữ được khoảng 1 vạn con tem. Đến khi là sinh viên, trong một lần đến bào tàng Hà Nội tôi vô tình thấy một cuốn abum tiền nên đã mua một bộ có 20 tờ tiền trị giá 150.000 đồng và bắt đầu bén duyên với việc sưu tập tiền cổ từ đó”, Hùng nói.

Khi mới bắt đầu thú chơi sưu tầm tiền, Hùng tìm đến những cửa hàng bán đồ cổ và đồ lưu niệm trên phố cổ Hà Nội để hỏi mua. Thời gian đầu anh cũng gặp rất nhiều khó khăn, bởi internet ngày đó không phát triển như bây giờ nên anh chỉ có thể lên các trang giao vặt như rồng bay, én bạc để đăng tin thu, mua tiền cổ.

Khi biết được sở thích sưu tập tiền cổ của mình, bố mẹ Hùng cũng tỏ ra rất lo lắng và nhiều lần khuyên nhủ tìm một công việc khác ổn định hơn để làm.

Những đồng tiền xu được “Vua tiền tệ” để rất cẩn thận.

Hùng cho biết, việc sưu tập tiền đã trở thành bước ngoặt trong cuộc đời. Từ một cậu sinh viên mê chơi game, Hùng bắt đầu tự kiếm công việc làm thêm để có tiền mua tiền cổ sưu tầm.

Sau nhiều năm dày công tìm tòi, sưu tầm, Hùng đã có gần hết tất cả những tờ tiền tiêu bản của Việt Nam qua các thời kỳ, tiền hiếm của các nước, hay bộ tiền xu phong thủy độc lạ.

1 tờ tiền đổi xe máy SH

Từ niềm đam mê, yêu thích ấy, Hùng đã chuyển hướng kinh doanh, định giá các loại tiền đẹp, có số seri đẹp gây chú ý. Hùng quay các video chia sẻ lên mạng xã hội tiktok và nhận được sự quan tâm cùng hàng triệu lượt xem và chia sẻ.

Anh Hùng cho hay, năm nay anh bán chạy 8 loại tiền có in hình con hổ.

“Tôi phân loại tiền cổ rất gọn gàng để tiện có khách hỏi khi tìm kiếm và mua tủ chống ẩm để bảo quản kỹ lưỡng tránh ẩm mốc. Còn tiền xu tôi bỏ vào album hoặc cho vào hộp đựng”, Hùng nói.

Theo Hùng, không phải tờ tiền càng cổ, càng lâu năm thì có giá càng đắt mà giá cả tùy thuộc vào nhiều yếu tố như độ hiếm, số seri, chất lượng. Năm nay rất nhiều người đã tìm đến Hùng để mua tiền có in hình con hổ. Do đó, Hùng đã đưa ra thị trường 8 loại tiền in hình con hổ để mọi người lì xì hay làm quà tặng trong dịp Tết. Trong đó, có 5 loại tiền kỷ niệm và 3 loại tiền có thể tiêu được.

“Trong 8 loại tiền in hình con hổ năm nay, tôi ấn tượng nhất là tờ tiền 500 đồng của Việt Nam. Tờ tiền này được sản xuất từ năm 1972, nhìn tinh tế lại đẹp mắt. Tôi có khoảng 4.000 đến 5.000 tờ tiền này nhưng giờ chỉ còn có mấy trăm tờ”, Hùng nói.

Tờ tiền Việt Nam in hình con hổ được sản xuất từ năm 1972.

Theo lời của “Vua tiền tệ”, đồng tiền có số seri "khủng" và giá đắt nhất mà anh từng sở hữu là một tờ 100 USD, seri bát quý 8 (có seri 88888888)

"Tôi đã biết đến tờ tiền này rất lâu. Chủ nhân tờ tiền ấy ở tận trong Vinh (Nghệ An) nhiều người hỏi mua nhưng người này do dự chưa muốn bán.

Đồng tiền có số seri "khủng" và giá đắt nhất mà anh Hùng từng sở hữu là một tờ 100 USD, seri bát quý 8 (có seri 88888888)

Vì muốn có được tờ tiền này nên tôi đã đi lại nhiều lần để thuyết phục và đã trả giá 50 triệu cao hơn giá thị trường lúc đó để sở hữu nó. Thực ra ở Việt Nam có mỗi một tờ như thế này thôi”, Hùng kể.

Hùng cho biết thêm, bản thân anh giữ tờ 100 USD này một thời gian rất dài thì có một người thân cũng đam mê sưu tầm tiền như anh gạ bán lại. Mãi sau này anh mới đồng ý đổi tờ tiền này lấy một chiếc xe máy SH tương đương với hơn 100 triệu đồng.

Ngoài ra, anh Hùng còn sở hữu bộ sưu tầm tiền thế giới với hàng ngàn mẫu tiền của 180 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Không chỉ sở hữu những tờ tiền giấy, Hùng còn sở hữu số lượng tiền xu khá lớn. Bên cạnh đó, Hùng còn sở hữu bộ sưu tầm tiền thế giới với hàng ngàn mẫu tiền của 180 quốc gia và vùng lãnh thổ.

