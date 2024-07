Toàn cảnh cầu 2.000 tỷ nối Hải Phòng với Quảng Ninh sắp thông xe

Dự án cầu Bến Rừng tại huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) được khởi công tháng 5/2022. Trong tổng số gần 2.000 tỷ đồng vốn đầu tư, ngân sách Trung ương khoảng 1.100 tỷ đồng, ngân sách Hải Phòng hơn 835 tỷ đồng, tỉnh Quảng Ninh khoảng 5,5 tỷ đồng.

Cầu Bến Rừng là công trình cầu đường cấp đặc biệt, có kết cấu vĩnh cửu vượt sông Đá Bạch, nối huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) với thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh). Cầu dài 1.865m, gồm cầu chính và đường dẫn rộng 21,5m.

Cầu chính gồm 4 nhịp Extradosed, cầu dẫn gồm 34 nhịp dầm SuperT. Mố, trụ cầu bằng bê tông cốt thép, móng sử dụng cọc khoan nhồi. Mặt đường cầu có 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, vận tốc thiết kế cầu chính 80km/h.

Cây cầu được thiết kế với điểm nhấn biểu tượng 3 chữ V (sơn màu trắng đỏ) mang ý nghĩa lịch sử, gắn với 3 lần đại thắng giặc ngoại xâm trên sông Bạch Đằng.

Đường dẫn 2 đầu cầu được thiết kế theo quy mô đường cấp III đồng bằng gồm 4 làn xe, mặt cắt ngang 22,5m.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong đầu tháng 7, phần cầu và đường dẫn lên cầu khu vực thuộc huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) đã hoàn tất. Phần đường dẫn lên cầu đoạn qua địa phận thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đang được đơn vị thi công thảm nhựa, hoàn thiện các hạng mục phụ.

Công nhân gấp rút thảm nhựa khu vực khớp nối cầu Bến Rừng với đường dẫn thuộc địa phận thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh).

Hàng trăm công nhân và phương tiện, máy móc được huy động hoàn thiện lan can, trồng cây, gia cố hành lang tuyến đường dẫn.

Riêng phía tỉnh Quảng Ninh, ngoài phần đường dẫn nằm trong thiết kế của dự án, tỉnh Quảng Ninh đầu tư thêm 258 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để xây dựng thêm 2,3km tuyến đường kéo dài từ đường dẫn cầu Bến Rừng nối với tuyến đường ven sông, kết nối với cao tốc Hạ Long - Hải Phòng và thị xã Đông Triều.

Một nút giao giữa đường dẫn cầu Bến Rừng với đường dân sinh thuộc thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đang được gấp rút hoàn thiện làn đường, dải phân cách, đảo cây xanh.

Theo kế hoạch, dự án sẽ thi công trong 2 năm (5/2022-5/2024) để chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 69 năm ngày Giải phóng thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên, do công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn và đường dẫn khu vực thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) nền đất yếu phải xử lý lún. Do đó, dự án hoàn thiện chậm so với tiến độ hơn 2 tháng. Dự kiến cuối tháng 7, cầu Bến Rừng sẽ chính thức thông xe.

Cầu Bến Rừng có ý nghĩa quan trọng trong việc liên kết vùng, thông quan trục giao thông, rút ngắn khoảng cách giữa các đô thị Quảng Yên, Uông Bí (Quảng Ninh) với Thủy Nguyên (Hải Phòng). Cùng với hệ thống đường thủy nội địa và đường biển sẽ tạo thành hệ thống giao thông liên hoàn, tạo lực đẩy cho phát triển giao thương hàng hóa, du lịch dịch vụ và cung ứng nguồn lao động. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, xã hội của 2 khu vực kinh tế ven biển năng động nhất miền Bắc là Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (Hải Phòng) và Khu kinh tế ven biển Quảng Yên (Quảng Ninh).

