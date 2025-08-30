Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9-2025

Pháp Luật TP.HCM trân trọng giới thiệu đến bạn đọc những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 9-2025.

6 loại tài sản góp vốn vào quỹ khởi nghiệp sáng tạo

Nghị định 210/2025 có hiệu lực kể từ ngày 15-9, quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo đã quy định Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không có tư cách pháp nhân, có từ 02 đến tối đa 30 nhà đầu tư góp vốn thành lập trên cơ sở Điều lệ quỹ. Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không được góp vốn vào quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo khác.

Đáng chú ý có 6 loại tài sản được góp vốn vào quỹ gồm: Việt Nam Đồng; quyền sử dụng đất; quyền sở hữu trí tuệ; công nghệ; bí quyết kỹ thuật và các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Danh mục hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo gồm: Đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Tổng mức đầu tư không quá 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp sau khi nhận đầu tư; Đầu tư các công cụ đầu tư có thể chuyển đổi; Đầu tư quyền mua cổ phần tại doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Giao dịch này không được chuyển nhượng cho các bên thứ ba.

Ngày 23-8, Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (SIHUB) chính thức khánh thành. Ảnh: MINH HOÀNG

Nhiều ưu đãi cho công nghiệp hỗ trợ

Nghị định 205/2025 có hiệu lực kể từ 1-9 đã bổ sung nhiều chính sách, ưu đãi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Theo đó, công nghiệp hỗ trợ là các ngành công nghiệp sản xuất, gia công nguyên liệu, phụ liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng để cung cấp cho sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh.

Cụ thể trong hoạt động ứng dụng và chuyển giao công nghệ để sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được hỗ trợ tối đa 50% kinh phí đầu tư máy móc thiết bị, sản phẩm mẫu, thiết kế, phần mềm, đào tạo, thuê chuyên gia tư vấn, sáng chế, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ...

Hỗ trợ tối đa 70% kinh phí triển khai các hoạt động, nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng, số lượng các chuyên gia, đơn vị tư vấn trong lĩnh vực ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Về đào tạo nguồn nhân lực, sinh viên có kết quả học tập loại xuất sắc, giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên gia, cán bộ quản lý, kỹ thuật viên, công nhân kỹ thuật được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và ngoài nước về kỹ thuật, công nghệ sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Đối với dự án xây dựng cơ sở, trung tâm nghiên cứu và phát triển phục vụ sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được hưởng các ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất; được hỗ trợ Nghị kinh phí đầu tư trang thiết bị nghiên cứu.

Tài khoản mạng xã hội không được trùng tên với các cơ quan của Bộ Quốc phòng

Thông tư 81/2025/TT-BQP quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng ứng dụng, dịch vụ và thông tin trên mạng Internet trong Bộ Quốc phòng sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 15-9.

Thông tư này quy định rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân không được đặt tên tài khoản mạng xã hội giống hoặc trùng tên cơ quan báo chí, cơ quan nhà nước, cơ quan khác trong Bộ Quốc phòng hoặc có những từ ngữ có thể gây nhầm lẫn là cơ quan báo chí, cơ quan nhà nước, cơ quan khác trong Bộ Quốc phòng.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng khi tham gia cung cấp và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội có trách nhiệm: Tìm hiểu và tuân thủ các điều khoản hướng dẫn sử dụng của nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội trước khi đăng ký tham gia.

Người sử dụng mạng xã hội cho mục đích cá nhân không sử dụng các thông tin liên quan đến cơ quan, đơn vị khi đăng ký thiết lập tài khoản mạng xã hội; Chỉ chia sẻ các thông tin có nguồn gốc chính thống, tin cậy; Không đăng tải, chia sẻ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước...

Có quy chuẩn mới về nước thải

Các Thông tư 04, Thông tư 05 và Thông tư 06/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường có hiệu lực từ 1-9 đã cập nhật quy chuẩn mới về nước thải sinh hoạt và đô thị, cùng các quy chuẩn về nước thải công nghiệp, chăn nuôi.

Trong đó, các loại hình kinh doanh, dịch vụ phát sinh nước thải được quản lý như nước thải sinh hoạt, gồm: Dịch vụ lưu trú và ăn uống; khách sạn; căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; nhà khách; Nhà trọ, phòng trọ...

Theo Thông tư 06/2025 thì quy định giá trị giới hạn cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả thải ra nguồn nước tiếp nhận.

Còn theo Thông tư 04/2025 (nước thải chăn nuôi) quy định nước thải chăn nuôi khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung phải đáp ứng quy định của chủ đầu tư, quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung hoặc quy định của chính quyền địa phương.

Người dạy ngoại ngữ phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 4

Nghị định 222/2025 (có hiệu lực kể từ 25-9) quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong cơ sở giáo dục đã quy định đối với người dạy ngoại ngữ là Giáo viên dạy cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

Giáo viên dạy cấp trung học phổ thông phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 5. Người dạy tại các cơ sở giáo dục thường xuyên dạy các môn học, nội dung học tập thuộc chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 4.

Hơn 800 giáo viên tiếng Anh tham dự chương trình tập huấn "Nâng cao hiệu quả dạy học tiếng Anh bằng tư duy Linearthinking" do Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục (Sở GD&ĐT TP.HCM) phối hợp với DOL English tổ chức sáng 12-4. Ảnh: BTC

Còn đối với Giảng viên giảng dạy các trình độ giáo dục đại học phải có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu giảng dạy của chương trình đào tạo, tối thiểu bậc 4.

Về học phí, đối với cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập khoản thu học phí để tổ chức việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài được thực hiện theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ, lấy thu bù chi và có sự đồng thuận của người học.

Đối với cơ sở giáo dục đại học công lập, căn cứ mức độ tự chủ tài chính, khả năng chi trả của người học để xác định mức thu học phí trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật. Thực hiện công khai mức thu học phí trước khi tuyển sinh và có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội về mức thu học phí.

Tăng cường quản lý, xử lý các hành vi liên quan đến mật mã dân sự

Nghị định số 211/2025 (có hiệu lực kể từ 9-9) quy định chi tiết về hoạt động mật mã dân sự (MMDS) đã bổ sung thêm điều khoản về xử phạt hành chính trong lĩnh vực này.

Theo đó, Điều 93a quy định phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp báo cáo cho Ban Cơ yếu Chính phủ về tình hình kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và tổng hợp thông tin khách hàng chậm dưới 01 tháng so với thời hạn quy định.

Phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với hành vi không lập, lưu giữ và bảo mật thông tin khách hàng, tên, loại hình, số lượng và mục đích sử dụng của sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự;

Hay phạt tiền từ 40-50 triệu đồng nếu có hành vi sử dụng sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự không do doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự cung cấp mà không khai báo với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Theo khoản 18, Điều 3 Luật An toàn thông tin mạng 2015 định nghĩa MMDS là kỹ thuật mật mã và sản phẩm mật mã được sử dụng để bảo mật hoặc xác thực đối với thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước.