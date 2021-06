Chính quyền sửa sai với người bán hoa sen đi nhầm vào phố giãn cách

Thứ Ba, ngày 15/06/2021 21:32 PM (GMT+7)

Trước dư luận cho rằng phạt nặng người bán hoa sen đi nhầm vào phố giãn cách là cứng nhắc, thiếu tình, UBND phường đã có quyết định đính chính.

Vị trí ông Cảnh đi nhầm vào phường Tần Phú bán hoa sen sau đó bị phạt nặng

Ngày 15/6, đại diện UBND phường Trần Phú, TP Hải Dương cho biết: UBND phường đã có đính chính quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Huy Cảnh (SN 1973, trú xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).

Trước đó, dư luận tại Hải Dương bất bình về việc UBND phường Trần Phú phạt nặng đối với ông Cảnh chỉ vì ông này không biết phường Trần Phú đang thực hiện giãn cách xã hội.

Theo đó, ngày 9/6, ông Nguyễn Huy Cảnh hái hoa sen trong ao nhà mang lên TP Hải Dương bán. Ông Cảnh bán ở phố Hoàng Văn Thụ, phường Trần Phú (1 trong 10 phường đang thực hiện giãn cách để phòng chống dịch Covid-19). Việc làm của ông Cảnh bị chính quyền phường phát hiện và lập biên bản xử phạt theo điểm a, khoản 1, điều 12, NĐ 117/2020/NĐ-CP, với mức cao nhất 3 triệu đồng.

Sau khi đi vay tiền nộp phạt cho chính quyền, ông Cảnh bị buộc lên xe y tế tự trả phí về địa phương, cách ly tại nhà 21 ngày. Nhiều người dân sống tại TP Hải Dương đã gọi đây là quyết định “vô tình, thiếu căn cứ pháp lý” và gửi tiền ủng hộ ông Cảnh nộp phạt.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương cho biết, việc người đàn ông này mang hoa đi bán trong giai đoạn giãn cách là vi phạm quy định chống dịch. Nhưng khi bị phát hiện, ông hợp tác và chấp hành ngay. Ông cũng không biết phố Hoàng Văn Thụ là khu vực đang giãn cách, do không để biển cảnh báo, rào barie, trực chốt…

Ông Cảnh là người địa phương khác đến nên đã đi vào nhầm, chưa kể dân đã hợp tác ngay khi vi phạm. Đây là lỗi vô tình nên phải được áp dụng tình tiết giảm nhẹ. Việc UBND phường Trần Phú áp dụng tình tiết tăng nặng để phạt ông Cảnh ở mức kịch khung là chưa hợp lý.

Quyết định đính chính của UBND phường Trần Phú

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, ngày 12/6/2021, UBND phường đã có quyết định số 117/QĐ-SĐXPVPHC về việc sửa đổi, bổ sung quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Cụ thể, giảm số tiền xử phạt từ 3 triệu đồng xuống 1 triệu đồng. Lý do sửa đổi là do quyết định trước ''có sự nhầm lẫn trong áp dụng tình tiết tăng nặng''. Đồng thời người vi phạm được áp dụng tình tiết giảm nhẹ do “đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi; tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính”.

Xác nhận với phóng viên chiều 15/6, ông Nguyễn Huy Cảnh cho biết, vào khoảng 10 giờ ngày 14/6, ông được chính quyền phường Trần Phú mời lên để nhận lại số tiền 2 triệu đồng.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/chinh-quyen-sua-sai-voi-nguoi-ban-hoa-sen-di-nham-vao-pho-gian-cach-...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/chinh-quyen-sua-sai-voi-nguoi-ban-hoa-sen-di-nham-vao-pho-gian-cach-d511798.html