Bữa nhậu "trị giá" 6 triệu đồng trong khu cách ly phòng bệnh COVID-19

Thứ Ba, ngày 15/06/2021 17:57 PM (GMT+7)

Dù đang phải cách ly tập trung nhưng 3 người đàn ông đã tụ tập uống rượu. Chai rượu được một người xách tay mang theo trước khi đi cách ly.

Số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng từ 27/04/2021 (Số liệu cập nhật lúc 18:49 15/06/2021) - Nguồn: Bộ Y tế (Số liệu cập nhật lúc15/06/2021) - Nguồn: Bộ Y tế STT Tỉnh Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng ca nhiễm Ca tử vong TỔNG

Ngày 15/6, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an xã Thái Đào, huyện Lạng Giang vừa tham mưu cho UBND xã Thái Đào ra quyết định xử phạt hành chính 3 công dân về hành vi tụ tập uống rượu trong khu cách ly tập trung.

Trước đó, Công an huyện Lạng Giang nhận được thông tin về việc một số công dân đang thực hiện biện pháp cách ly tập trung tại Trường mầm non xã Thái Đào, huyện Lạng Giang có hành vi tụ tập uống rượu trong khu cách ly. Công an huyện Lạng Giang chỉ đạo Công an xã Thái Đào xác minh vụ việc.

3 người tụ tập uống rượu trong khu cách ly tập trung

Qua theo dõi camera giám sát của trường học, phát hiện vào hồi 18h30 ngày 13/6, tại phòng số 6 tầng 2 có tổng số 5 người là nam giới. Trong đó có 3 người ngồi ăn cơm gần nhau, không đeo khẩu trang và có mang một chai nhựa đựng rượu (loại nửa lít) ra uống cùng nhau.

Quá trình xác minh làm rõ 3 người trên gồm: Nguyễn Xuân Lai (SN 1975, ở xã Dương Đức, huyện Lạng Giang); Nguyễn Đình Tùng (SN 1986, ở thị trấn Kép, huyện Lạng Giang) và Mạc Văn Hùng (SN 1970, ở xã Dương Đức, huyện Lạng Giang).

Qua làm việc, 3 công dân trên đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Số công dân trên làm nghề tự do được đón từ huyện Việt Yên về cách ly tại Trường mầm non xã Thái Đào từ chiều 1/6, chai rượu là do Nguyễn Xuân Lai mang theo từ Việt Yên.

Công an xã Thái Đào đã lập biên vi phạm và tham mưu Chủ tịch UBND xã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 công dân trên mỗi người 2 triệu đồng theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Nguồn: http://danviet.vn/bua-nhau-tri-gia-6-trieu-dong-trong-khu-cach-ly-phong-benh-covid-19-5020211561...Nguồn: http://danviet.vn/bua-nhau-tri-gia-6-trieu-dong-trong-khu-cach-ly-phong-benh-covid-19-5020211561758360.htm