Người lao động có thể nghỉ dài ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5

Theo quy định hiện hành, người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương trong các dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), ngày 30/4 và 1/5.

Ảnh minh hoạ: Nguyễn Huế.

Năm 2026, Giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào Chủ nhật (26/4). Vì trùng ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai (27/4). Tính cả hai ngày cuối tuần, kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày từ 25/4 đến 27/4.

​Ngay sau đó, hai ngày lễ 30/4 và 1/5 rơi vào thứ Năm và thứ Sáu. Với người làm việc theo chế độ nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục từ 30/4 đến 3/5.

​Khoảng cách giữa hai kỳ nghỉ chỉ có 2 ngày làm việc. Nếu sử dụng phép năm cho hai ngày này, người lao động có thể nghỉ liên tục từ 25/4 đến 3/5, tổng cộng 9 ngày.

​Theo quy định của Bộ luật Lao động, lịch nghỉ phép do người sử dụng lao động quyết định sau khi tham khảo ý kiến người lao động. Người lao động cũng có thể thỏa thuận nghỉ không lương nếu được doanh nghiệp đồng ý.