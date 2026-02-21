Người lao động có thể nghỉ dài ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5
Năm 2026, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, người lao động sẽ sớm có thêm hai kỳ nghỉ lớn vào cuối tháng 4. Đáng chú ý, nếu sử dụng phép năm hợp lý, nhiều người có thể được nghỉ liền mạch tới 9 ngày.
Theo quy định hiện hành, người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương trong các dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), ngày 30/4 và 1/5.
Năm 2026, Giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào Chủ nhật (26/4). Vì trùng ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai (27/4). Tính cả hai ngày cuối tuần, kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày từ 25/4 đến 27/4.
Ngay sau đó, hai ngày lễ 30/4 và 1/5 rơi vào thứ Năm và thứ Sáu. Với người làm việc theo chế độ nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục từ 30/4 đến 3/5.
Khoảng cách giữa hai kỳ nghỉ chỉ có 2 ngày làm việc. Nếu sử dụng phép năm cho hai ngày này, người lao động có thể nghỉ liên tục từ 25/4 đến 3/5, tổng cộng 9 ngày.
Theo quy định của Bộ luật Lao động, lịch nghỉ phép do người sử dụng lao động quyết định sau khi tham khảo ý kiến người lao động. Người lao động cũng có thể thỏa thuận nghỉ không lương nếu được doanh nghiệp đồng ý.
