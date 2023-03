Chính phủ đề xuất thông qua Luật Căn cước công dân với nhiều chính sách mới

Hơn 31.000 người gốc Việt không xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam Với đề xuất của Chính phủ bổ sung quy định cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam không có quốc tịch sinh sống tại Việt Nam, Thường trực Uỷ ban Quốc phòng - An ninh cho rằng theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, người không quốc tịch (bao gồm cả người gốc Việt Nam không quốc tịch) thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam đã được xem xét cấp thẻ thường trú. Do đó, Uỷ ban Quốc phòng - An ninh đề nghị không quy định việc cấp giấy chứng nhận căn cước cho nhóm đối tượng này để không dẫn đến trùng lặp, phát sinh thêm giấy tờ. Còn theo Uỷ ban Pháp luật, hiện có hơn 31.100 trường hợp người gốc Việt Nam không xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam, trong đó nhiều người không có giấy tờ tùy thân, chưa được đăng ký cư trú. “Đối với các trường hợp này, cần có biện pháp quản lý phù hợp, tạo điều kiện để họ có thể tham gia vào các giao dịch dân sự, hành chính, dịch vụ công, nhất là các dịch vụ thiết yếu bảo đảm cuộc sống” - ông Hoàng Thanh Tùng nói. Tuy nhiên, để có đầy đủ cơ sở xem xét, trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội quyết định việc cấp giấy chứng nhận căn cước cho nhóm đối tượng này, cơ quan chủ trì thẩm tra đề nghị Chính phủ làm rõ một số vấn đề như căn cứ, tiêu chí để cấp giấy chứng nhận căn cước cho trường hợp trên. Đồng thời làm rõ lý do chưa xác định được quốc tịch (theo đó cần cấp giấy chứng nhận căn cước) đối với 775 con lai giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài vì theo Luật Quốc tịch, “trẻ em sinh ra trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người không quốc tịch hoặc có mẹ là công dân Việt Nam còn cha không rõ là ai thì có quốc tịch Việt Nam”.