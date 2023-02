Nhiều tiện ích của căn cước công dân điện tử

Cách đăng ký CCCD điện tử 1. Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1 qua ứng dụng VNeID đối với công dân đã có CCCD gắn chip điện tử. a) Công dân sử dụng thiết bị di động tải và cài đặt ứng dụng VNeID; b) Công dân sử dụng ứng dụng VNeID để nhập thông tin về số định danh cá nhân và số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử; cung cấp các thông tin theo hướng dẫn trên ứng dụng VNeID; thu nhận ảnh khuôn mặt bằng thiết bị di động và gửi yêu cầu đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử tới cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử qua ứng dụng VNeID. c) Cơ quan quản lý định danh điện tử thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VNeID hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử. 2. Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2. a) Đối với công dân đã được cấp CCCD gắn chip điện tử: Công dân đến công an xã, phường, thị trấn hoặc nơi làm thủ tục cấp CCCD để làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử. Công dân xuất trình CCCD gắn chip điện tử, cung cấp thông tin về số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử và đề nghị bổ sung thông tin được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử… b) Cơ quan công an cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cùng với cấp CCCD với trường hợp công dân chưa được cấp CCCD. (Trích Điều 32 dự thảo Luật CCCD sửa đổi)