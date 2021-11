Chính phủ đề nghị Bộ Y tế xử lý kiến nghị về lô hàng 22.000 lon sữa từ Úc mắc kẹt 1 tháng

Thứ Sáu, ngày 12/11/2021 20:18 PM (GMT+7)

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo xử lý kiến nghị vụ lô hàng 22.000 lon sữa từ Úc gửi ủng hộ trẻ khó khăn ở TP HCM.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Y tế truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP HCM tiếp nhận lô hàng sữa cho trẻ em.

Văn bản nêu rõ, xét báo cáo và đề nghị của Bộ Y tế về việc giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội Tô Thị Bích Châu (Đoàn đại biểu TP HCM) về "lô hàng 22.000 lon sữa từ Úc gửi về ủng hộ trẻ khó khăn", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo xử lý kiến nghị của đại biểu Quốc hội Tô Thị Bích Châu về lô hàng sữa công thức cho trẻ em được một số tổ chức của Úc tặng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-11.

Trước đó, việc lô hàng 22.000 lon sữa hỗ trợ trẻ em về tới TP HCM 1 tháng nay nhưng vẫn "mắc kẹt" được đại biểu Quốc hội Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM, đề cập tại phiên thảo luận của Quốc hội sáng 9-11. Số sữa này được kiều bào tại Úc ủng hộ cho trẻ em gặp khó khăn do dịch bệnh về đến TP HCM gần 1 tháng chưa lấy ra được do vướng các quy định "đúng quy trình".

Theo bà Tô Thị Bích Châu, khi lô hàng về đến TP HCM, địa phương đã xin ý kiến Cục An toàn thực phẩm và Cục Thú y. Sau đó, Cục Thú y chỉ trong 2 ngày trả lời đồng ý, còn Cục An toàn thực phẩm lại đề nghị thành phố xin ý kiến Chính phủ và điều đáng nói là sau khi thành phố có công văn đến Chính phủ thì Chính phủ lại giao về cho Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) trả lời.

"Lô hàng cứu trợ về đến TP HCM nhưng 1 tháng chưa lấy ra được là lỗi do ai?"- đại biểu Tô Thị Bích Châu đặt vấn đề trước Quốc hội.

Bà Tô Thị Bích Châu cũng đề nghị Bộ Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn Nghị định số 93/2021/NĐ-CP của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, "vì có rất nhiều vấn đề vướng mắc để Nghị định kịp đi vào cuộc sống".

