Chìm tàu 17 người chết: Điều tra thông tin phớt lờ cảnh báo thời tiết biển

Trước đó, Như Báo Giao thông đưa tin, theo quy trình phân cấp của Quảng Nam, việc tàu có được chạy trên tuyến Hội An - Cù Lao Chàm hay không trước hết do đơn vị Biên phòng Cửa Đại căn cứ trên dự báo thời tiết, nếu đảm bảo cho các tàu hoạt động sẽ cấp lịch. Trên cơ sở đó, tại cảng bến thuỷ nội địa đầu tuyến Cửa Đại, Đội Quản lý bến thuỷ nội địa thuộc TTGT Quảng Nam sẽ cấp giấy phép rời bến ra đảo Cù Lao Chàm nếu đủ điều kiện. Khi từ Cù Lao Chàm về, Ban Quản lý Bến thuỷ nội địa Cù Lao Chàm thuộc UBND xã Tân Hiệp (Hội An) sẽ cấp giấy phép rời bến. Thống kê hiện có hơn 100 tàu cao tốc đóng kín của 40 đơn vị kinh doanh vận tải hoạt động trên tuyến Hội An- Cù Lao Chàm. Tính riêng tháng 1-2/2022, có khoảng 20.000 lượt khách được phục vụ ra vào đảo Cù Lao Chàm. Báo Giao thông tiếp tục thông tin vụ việc này!