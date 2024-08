Chiêu bài dùng tiền mua chuộc giúp Xuyên Việt Oil hai lần qua “cửa hẹp”

Theo kết luận điều tra, bị can Mai Thị Hồng Hạnh (SN 1979, cựu Giám đốc, kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại Vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil) đã vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng giá dầu (quỹ BOG) gây thất thoát 219 tỷ đồng.

Bị can Hạnh cũng vi phạm quy định về tiền thuế bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản Nhà nước với số tiền là 1.244 tỷ đồng. Tổng số tiền thất thoát là 1.463 tỷ đồng. Ngoài ra, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil còn đưa hối lộ số tiền gần 30 tỷ đồng cho nhiều cá nhân có chức vụ, quyền hạn.

Bị can Đặng Công Khôi - cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý giá, thuộc Bộ Tài chính.

Theo đó, vụ án Xuyên Việt Oil được khởi tố vào tháng 9-2023 nhưng thực tế việc bị can Mai Thị Hồng Hạnh chiếm dụng tiền Quỹ BOG, không thực hiện đúng các quy định đã sớm bị phát hiện từ năm 2019. Nguyên nhân do các cựu quan chức nhận tiền để làm ngơ các sai phạm.

Theo CQĐT, bị can Đặng Công Khôi vốn là Phó cục trưởng Cục Quản lý giá, thuộc Bộ Tài chính. Từ tháng 10-2017 đến tháng 9-2022, bị can Khôi chịu trách nhiệm chỉ đạo Phòng giá hàng tư liệu sản xuất thực hiện việc kiểm tra, giám sát Quỹ BOG để tại các doanh nghiệp, trong đó có Công ty Xuyên Việt Oil.

Từ tháng 10-2017 đến đầu năm 2023, Công ty Xuyên Việt Oil không thực hiện gửi sao kê tài khoản Quỹ BOG đến Cục Quản lý giá theo quy định. Bà Trần Thị Mỹ Dung (lãnh đạo Phòng Giá hàng tư liệu sản xuất) và ông Vũ Quang Hà (chuyên viên phụ trách theo dõi Quỹ BOG) có báo cáo việc này với bị can Khôi.

Tuy nhiên, Phó cục trưởng Cục Quản lý giá không chỉ đạo áp dụng biện pháp xử lý kịp thời, không nhắc nhở Công ty Xuyên Việt Oil chấp hành đúng quy định pháp luật. Qua đó, gián tiếp tạo điều kiện cho Mai Thị Hồng Hạnh chiếm dụng, sử dụng trái phép số tiền phải trích nộp vào quỹ BOG.

Quá trình công tác, bị can Khôi đã 2 lần làm Trưởng Đoàn kiểm tra thực tế tình hình trích lập, sử dụng Quỹ BOG tại Công ty Xuyên Việt Oil.

Lần thứ nhất là vào năm 2019, theo Quyết định số 378/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, bị can Khôi được phân công làm Trưởng đoàn kiểm tra tại Công ty Xuyên Việt Oil. Qua kiểm tra, bị can Khôi đã phát hiện Công ty Xuyên Việt Oil không thực hiện nộp tiền vào Quỹ BOG nhưng không kiến nghị, đề xuất xử lý theo quy định. Lần này, Hạnh có đưa tiền hối lộ nhưng bị can Khôi không nhận.

Lần thứ 2 là năm 2021, theo Quyết định số 184/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, bị can Khôi tiếp tục làm Trưởng đoàn kiểm tra và phát hiện Công ty Xuyên Việt Oil vẫn không thực hiện nộp Quỹ. Bị can Khôi yêu cầu Công ty Xuyên Việt Oil phải thực hiện việc nộp tiền.

Do vậy, bị can Hạnh bàn bạc với bị can Đinh Tiến Dũng (Kế toán trưởng công ty) để chi hối lộ cho Phó cục trưởng Cục Quản lý giá. Sau đó, Đinh Tiến Dũng gặp nhân viên kế toán công ty nhận 50.000 USD. Sáng 26-3-2021, Dũng đến gặp Khôi tại Nhà khách Quốc hội và đưa số tiền 20.000 USD. Còn 30.000 USD, Dũng mang về trả lại cho Hạnh.

Ít lâu sau cuộc kiểm tra của Bộ Tài chính, tháng 11-2021, Bộ Công Thương cũng có một đoàn kiểm tra điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu của Công ty Xuyên Việt Oil. Đoàn kiểm tra này do bị can Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) làm Trưởng đoàn.

Tại cuộc kiểm tra này, Công ty Xuyên Việt Oil đưa Tuấn đi kiểm tra tượng trưng một cây xăng và đưa hối lộ 10.000 USD cho vị trưởng đoàn kiểm tra trên ô tô. Thế nên dù không kiểm tra thực tế đầy đủ các đại lý bán lẻ, cầu cảng, kho tiếp nhận xăng dầu của Công ty Xuyên Việt Oil nhưng Tuấn vẫn ký biên bản xác nhận công ty này đủ điều kiện kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu.

Đáng nói, bên cạnh việc kiểm tra điều kiện cấp phép, trong lần kiểm tra này, bị can Tuấn có kiểm tra, rà soát việc trích lập, sử dụng Quỹ BOG và phát hiện Công ty Xuyên Việt Oil không trích lập quỹ theo quy định.

Tuy nhiên, do trước đó đã được bà “trùm” xăng dầu Mai Thị Hồng Hạnh đưa hối lộ nhiều lần nên cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Hoàng Anh Tuấn đã bỏ qua, không xem xét hay đề xuất xử lý, chấn chỉnh đối với Công ty Xuyên Việt Oil trong việc trích lập quỹ BOG.

CQĐT xác định, Hoàng Anh Tuấn có 3 lần nhận hối lộ từ bị can Mai Thị Hồng Hạnh với tổng số tiền 265.000 USD và số tiền chiếm hưởng thực tế là 145.000 USD, tương đương 3,2 tỷ đồng.

