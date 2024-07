Chi tiết lịch cấm đường phục vụ Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội

Đối với các tuyến đường và phương tiện khác chấp hành theo quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 25-1-2013 của UBND TP Hà Nội (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 2-10-2020 của UBND TP Hà Nội) và các văn bản điều chỉnh khác của cơ quan có thẩm quyền. Để phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Lễ Quốc tang, công an Hà Nội cũng yêu cầu tất cả người tham gia giao thông phải tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông đường bộ. Khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ phải khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên. Công an Hà Nội yêu cầu, các cơ quan, tổ chức, nhân dân các địa phương về dự Lễ viếng, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi bằng phương tiện cá nhân hoặc xe chung gửi tại các địa điểm trông giữ xe bên ngoài phạm vi hạn chế, tạm cấm và đi bộ vào Nhà tang lễ từ các hướng qua cửa kiểm tra an ninh tại khu vực cổng Nhà tang lễ và Bệnh viện 108 theo hướng dẫn của Ban Tổ chức. Công ty vận tải Hà Nội căn cứ vào thông báo phân luồng để điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt, hạn chế hoạt động trên các tuyến đường theo nội dung thông báo.