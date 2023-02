Chi tiết 8 lô đất triệu USD của cựu Giám đốc Sở Giáo dục vừa bị kê biên

Ngoài việc làm rõ hành vi sai phạm của các bị can, kết luận điều tra của Bộ Công an còn đề cập tới việc kê biên tài sản của các bị can. Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra các lệnh kê biên tài sản đối với 8 lô đất của cựu giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh Vũ Liên Oanh.

Bà Vũ Liên Oanh - cựu Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh - bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”

Điều đáng nói, với cương vị Giám đốc một sở, nhưng vợ chồng bà Vũ Liên Oanh đứng tên hàng loạt bất động sản có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng mỗi lô đất. Đặc biệt, bà Oanh còn có sở thích mỗi lần mua đều phải mua “sáp đôi” hay còn gọi là 2 ô đất liền kề tại những vị trí đắc địa của những dự án đắt đỏ bậc nhất ở Quảng Ninh.

Ô đất đầu tiên nằm ở thị xã Đông Triều với diện tích 347m2 gần sông Cầm với đầy đủ tiện ích xung quanh và mang tính chất nghỉ dưỡng tuổi già.

Ô đất thứ 2 rộng 180m2 nhưng trên thực tế là 2 ô đất liền kề mỗi ô 90m2 nằm tại Khu đô thị mới Cao Xanh - Hà Khánh, phường Cao Xanh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Theo giá đất thị trường vào thời điểm hiện tại, mỗi mét vuông ở đây không dưới 40 triệu đồng.

2 lô đất biệt thự liền kề của bà Vũ Liên Oanh tại đồi T5 phường Hồng Hà, TP. Hạ Long

Tiếp theo cũng là 2 ô đất liền kề có view toàn cảnh vịnh Hạ Long với diện tích hơn 120m2 (mỗi ô hơn 60m2) thuộc khu tự xây, Đồi thị đội, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 2 ô đất ở vị trí này có giá không dưới 10 tỉ đồng.

Đặc biệt nhất là 2 ô biệt thự liền kề rộng gần 500m2 tại khu đô thị đồi T5 phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh với giá trị mỗi mét vuông không dưới 100 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, những cư dân ở đây không ai biết chủ sở hữu của 2 ô biệt thự liền kề. Cả 2 ô đất luôn nằm trong tình trạng bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.

Cuối cùng là ô đất diện tích 113,31m2 đất tại khu 8, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, do Vũ Liên Oanh nhờ mẹ đẻ đứng tên chủ sở hữu.

Cả 2 ô đất luôn nằm trong tình trạng bỏ hoang, cỏ mọc um tùm

Như Tiền Phong đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Vũ Liên Oanh về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị truy tố cùng Oanh còn 3 cựu cán bộ của sở này, gồm: Ngô Vui (cựu Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở Giáo dục); Hà Huy Long và Phạm Thị Hạnh (cùng là cựu Phó phòng Kế hoạch Tài chính).

Theo kết luận điều tra, bị can Hoàng Thị Thúy Nga từng là Phó tổng giám đốc Công ty AIC bị cáo buộc cùng thuộc cấp tự lập 6 dự án cho Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh rồi tham gia đấu thầu, trúng cả 6 dự án trong giai đoạn 2016 - 2019.

Các gói thầu này đều cung cấp thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn Quảng Ninh với tổng giá trị hơn 636 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng, giá vật tư bị “nâng khống” nên gây thiệt hại hơn 80 tỷ đồng.

Sau đó, bị can Nga chi "hoa hồng" cho bà Vũ Liên Oanh 14 tỷ đồng; Ngô Vui 14,8 tỷ đồng và Hà Huy Long hơn 1,8 tỷ.

Trong vụ án, cơ quan điều tra xác định cựu Giám đốc Sở Vũ Liên Oanh có vai trò chủ mưu, cầm đầu cùng Hoàng Thị Thúy Nga.

Quá trình điều tra, bà Oanh bày tỏ mong muốn cùng gia đình nộp 14 tỷ khắc phục hậu quả nhưng chưa làm được. Cảnh sát đã kê biên 8 bất động sản của bà Oanh để đảm bảo thi hành án.

Thuộc cấp của bà Oanh là các bị can Ngô Vui và Hà Huy Long đã nộp lại tiền nhận từ Hoàng Thị Thúy Nga.

Nguồn: https://tienphong.vn/chi-tiet-8-lo-dat-trieu-usd-cua-cuu-giam-doc-so-giao-duc-vua-bi-ke-bien-post1512966.tpo