Cháy xưởng gỗ lúc nửa đêm, 5 người trong 1 gia đình thương vong

Ngày 24-3, Công an huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) đang điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 5 người thương vong trên địa bàn huyện vào rạng sáng cùng ngày.

Hiện trường sau vụ cháy. Ảnh: V.C.

Theo đó, khoảng 0 giờ ngày 24-3, nhiều người dân phát hiện đám cháy xảy ra tại xưởng sản xuất gỗ của một hộ dân tại thôn Đồng Đạo, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa đã tập trung ứng cứu, đồng thời báo sự việc tới cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy huyện Hiệp Hòa đã có mặt để tập trung dập lửa. Đến 1 giờ 55 phút ngày 24-3, ngọn lửa được dập tắt.

Trong lúc ứng cứu, lực lượng chức năng đã đưa 5 nạn nhân trong gia đình ông C. (gồm vợ chồng ông C. và 3 con trai) ra khỏi đám cháy và đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do bị ngạt khói, bỏng nặng nên một người con ông C. là V.Đ.D. (SN 2008) đã tử vong, những nạn nhân khác bị thương.

Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ số gỗ, máy móc, tài sản, 1 ôtô, 2 xe máy tại khu nhà xưởng rộng 450 m2, ước tính thiệt hại khoảng 2,5 tỉ đồng.

