Vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai: Tài xế có thể bị xử lý thế nào?

Lời khai của tài xế xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Liên quan vụ cháy xe khách trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Hưng Thịnh khiến 7 người tử vong, ngày 21/7, Công an Đồng Nai tạm giữ tài xế T.T.H, 41 tuổi, để điều tra.

Theo điều tra ban đầu, khuya 20/7, Hải lái xe giường nằm chở 37 người và một phụ xế, chạy tuyến Phan Rang (Ninh Thuận cũ, nay là Khánh Hòa) đi TP HCM trên quốc lộ 1, theo hướng bắc - nam.

Hiện trường vụ cháy khiến 7 người tử vong trên xe khách ở Đồng Nai. Ảnh: MX.

Rạng sáng nay, khi xe khách lưu thông đến xã Hưng Thịnh, Hải phát hiện phía trước cùng chiều có một xe tải, nên đánh lái sang phải để tránh va chạm. Xe lao vào phần đường bên phải, tông hệ thống lan can bảo vệ.

Sau cú va chạm đầu tiên, xe tiếp tục đâm vào lan can thứ hai. Một thanh lan can xuyên vào gầm xe, tại khu vực bậc lên xuống phía trước bên phụ.

Va chạm khiến động cơ tắt máy, hệ thống khí nén ngừng hoạt động. Do cửa chính vận hành bằng hơi nên không thể mở theo cách thông thường.

Cùng thời điểm, khu vực bậc lên xuống phía trước xuất hiện khói rồi bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ xe.

Tài xế cùng phụ xe Lê Quốc Đạt phá cửa chính, đưa nhiều hành khách thoát ra ngoài. Tuy nhiên, lửa và khói lan quá nhanh khiến họ không thể tiếp cận khu vực cuối xe để cứu những người còn mắc kẹt.

Sau tai nạn, Hải đến Công an xã Hưng Thịnh đầu thú, thừa nhận lái xe trong tình trạng buồn ngủ, mất tập trung dẫn đến tai nạn.

Trách nhiệm pháp lý tài xế có thể đối mặt?

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Hoàng Hà – Đoàn luật sư TP.HCM cho biết, trong vụ việc này, lời khai tài xế buồn ngủ, mất tập trung là một nguồn chứng cứ quan trọng nhưng chưa phải căn cứ duy nhất để kết luận trách nhiệm hình sự.

Lời khai sẽ được cơ quan chức năng kiểm tra, đối chiếu với dấu vết hiện trường, dữ liệu hành trình, tốc độ phương tiện, camera, tình trạng kỹ thuật của xe và lời khai của những người liên quan.

Cơ quan điều tra còn làm rõ nguyên nhân xe bốc cháy, khả năng hoạt động của hệ thống cửa, lối thoát hiểm, thiết bị chữa cháy, điều kiện mặt đường và lịch trình làm việc của tài xế.

Theo thông tin ban đầu, sau va chạm, động cơ bị tắt làm hệ thống khí nén không còn hoạt động, trong khi cửa lên xuống chính vận hành bằng hơi. Đây là chi tiết cần được giám định vì có thể liên quan trực tiếp đến khả năng thoát nạn và mức độ hậu quả.

Nếu có căn cứ xác định tài xế vi phạm quy định về an toàn giao thông và hành vi đó có quan hệ nhân quả với hậu quả chết người, trách nhiệm hình sự có thể được xem xét với tài xế theo Điều 260 Bộ luật Hình sự (Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ).

Điều 260 Bộ luật Hình sự quy định, người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ làm chết 3 người trở lên sẽ bị phạt tù từ 7 đến 15 năm.

Theo dữ liệu đăng kiểm, xe khách được sản xuất tại Việt Nam năm 2026, là loại giường nằm 24 chỗ. Phương tiện được cấp phù hiệu xe hợp đồng từ tháng 1/2026, có hiệu lực đến tháng 1/2033. Ảnh: MX.

Tuy nhiên, theo luật sư Hoàng Hà, tội danh và trách nhiệm cụ thể chỉ được xác định trên cơ sở chứng cứ, không thể chỉ dựa vào lời khai ban đầu hoặc mức độ nghiêm trọng của hậu quả.

Theo nguyên tắc suy đoán vô tội tại Điều 13 Bộ luật Tố tụng hình sự, người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo đúng trình tự luật định và có bản án kết tội đã có hiệu lực pháp luật.

Và, trong vụ việc này, trường hợp bị chứng minh có tội, thái độ của tài xế sau tai nạn vẫn có ý nghĩa khi đánh giá trách nhiệm. Việc không bỏ mặc hành khách, cùng phụ xe phá cửa, cứu người, trình báo vụ việc, chủ động đến cơ quan công an và khai báo nguyên nhân thể hiện mức độ hợp tác nhất định.

Nếu những thông tin này được xác minh là đúng và sau đó tài xế bị truy cứu trách nhiệm hình sự, cơ quan tiến hành tố tụng có thể xem xét khi lượng hình.

Tùy kết quả điều tra, người này có thể được xem xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực giúp đỡ người bị nạn hoặc cố gắng hạn chế hậu quả.

Tuy nhiên cứu người và hợp tác điều tra không làm mất đi trách nhiệm nếu hành vi vi phạm được chứng minh. Hai vấn đề cần được đánh giá song song. Một bên là nguyên nhân, lỗi và trách nhiệm đối với hậu quả. Bên còn lại là thái độ của người lái xe sau khi tai nạn xảy ra.