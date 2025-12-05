Cháy quán ăn lúc rạng sáng ở trung tâm TPHCM, cứu được 5 người

Sáng 5-12, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM.

Hiện trường vụ cháy.

Hơn 4 giờ cùng ngày, đám cháy phát ra từ một quán ốc cao 4 tầng nằm trên đường Trần Hưng Đạo. Khói lửa sau đó lan rộng, bao trùm một phần căn nhà. Phát hiện cháy, người dân chạy đến dùng bình chữa cháy mini dập lửa song bất thành.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy, xe thang và lính cứu hỏa đến hiện trường. Sau 30 phút, đám cháy được dập tắt.

Bước đầu xác định cảnh sát đã đưa 5 người gồm trẻ em và phụ nữ mắc kẹt bên trong ra ngoài trong tình trạng ngạt khói, mệt mỏi. Hiện nguyên nhân đang được điều tra.

Trước đó, ngày 2-12 tại TPHCM cũng xảy ra 2 vụ cháy. Một vụ cháy xảy ra ở đường Liên ấp 2-6, xã Vĩnh Lộc khiến 1 bé gái tử vong và vụ cháy xảy ra tại quán cà phê nằm ở đường số 3, khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Tân.

Hoả hoạn thời điểm xảy ra.