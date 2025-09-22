Câu chuyện để đời về kỹ năng thoát nạn và giải cứu thành công 3 mẹ con trong vụ cháy nhà ở Hà Đông

Niềm hạnh phúc của gia đình chị L sau biến cố vụ cháy

Giải cứu thành công 3 mẹ con

Ba ngày sau vụ cháy nêu trên, căn phòng nhỏ ở Khoa Cấp cứu nội, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông rộn rã tiếng cười. Hai con nhỏ của chị Trần Thị Phương L sau hoạn nạn giờ lon ton chạy quanh giường, tay cầm con gấu bông một nữ điều dưỡng vừa tặng. Ngắm nhìn vợ con cười vui, chồng chị L bế cô con gái lên hôn vào má, mắt rơm rớm… Chị L ngồi trên giường, tay vẫn cắm dây truyền dịch mỉm cười nhìn chồng con ríu rít quanh mình. “Gia đình em lại được ngồi bên nhau thế này, với em hạnh phúc không gì sánh được” - chị khẽ nói. Chị L bị bỏng đường hô hấp, sau 3 ngày điều trị, giọng chị đã bớt khàn nhưng thi thoảng vẫn rùng mình khi nhớ đến cái đêm khủng khiếp ấy. Lúc đó là 22h15, chị L đang cho các con đi ngủ bỗng thấy mùi khét lẹt bốc lên và điện bị tắt kèm theo tiếng nổ lép bép. Bên ngoài, tiếng hô hoán “cháy… cháy…” hoảng hốt vang lên. Choàng dậy, chị L vội vớ lấy chiếc đèn tích điện để đầu giường. Ánh sáng lập lòe của chiếc đèn này chính là công cụ để chị trấn an các con giữa bao quanh biển lửa. Lúc này rất nhiều khói, khí độc đã bao trùm tầng 1 và lan lên các tầng.

Hàng chục hộ dân trong khu phố, người cầm xô, người mang bình cứu hỏa ra chữa cháy giúp gia đình chị L, nhưng ngọn lửa càng lúc càng dữ dội. Giữa tình thế cấp bách, một người dân đã gọi 114. Chỉ khoảng 10 phút sau khi nhận tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã có mặt và triển khai các mũi chữa cháy và phương án giải cứu 3 mẹ con chị L. Trong căn phòng nóng hầm hập, tiếng ho sặc sụa và tiếng khóc yếu ớt của 2 đứa trẻ như xé lòng. Chị L dùng khăn, chăn thấm nước chèn kín khe cửa, ôm con sát vào lòng, dội nước khắp người cho ướt mình và các con, cố giữ từng hơi thở. “Các con thoi thóp hỏi, các chú cứu hỏa sắp đến chưa mẹ ơi? Em nghẹn ngào mà vẫn phải cười trả lời, các chú sắp đến rồi, các chú sẽ cứu mẹ con mình…” - chị L vừa kể vừa rưng rưng. Lúc đó, chị L cố gắng tìm cách cứu con bằng bản năng của người mẹ. Nỗi đau đớn lớn dần khi chị bất lực nhìn lũ trẻ thoi thóp dần trong làn khói đen sặc sụa…

Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra hiện trường và những tàn tích còn lại sau vụ cháy

Kể lại về vụ cháy đặc biệt này, Thiếu tá Nguyễn Đức Dương - Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 4, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP Hà Nội cho biết, ngay sau khi nhận thông tin, Ban Chỉ huy đội đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sỹ khẩn trương đến hiện trường. Qua nắm tình hình, các chiến sỹ đã xác định được mức độ nghiêm trọng của vụ cháy nên chủ động phương án cứu người bị nạn. Các mũi được triển khai gấp rút gồm một mũi chữa cháy ở tầng 1, đồng thời phá cửa cuốn. Một mũi lên tầng 2 để cứu 3 mẹ con nạn nhân, đồng thời một mũi khác triển khai từ tầng 3 xuống để tìm kiếm, rà soát xem còn sót người bị nạn nào khác không.

Lúc này trong căn phòng chị L, 2 cháu nhỏ đã nôn ói vì hít phải khí độc rồi ngất lịm, bản thân chị cũng bắt đầu hoa mắt, khó thở. Đúng lúc tưởng chừng không thể trụ được nữa thì chị nghe tiếng bước chân, tiếng phá cửa rầm rầm. Ánh đèn pin loang loáng và tiếng hô “có người trong này” vang lên. Chị L cố với tay kêu cứu rồi ngất đi. “Rất may mắn, nếu chỉ chậm 1 - 2 phút nữa thôi là không thể cứu được mạng sống của 3 mẹ con em nữa” - chị L ngậm ngùi nhớ lại. Khi tất cả đã được đưa ra ngoài, chị L trong cơn hoảng loạn vẫn kêu gào: “Các anh ơi cứu con em, còn 2 con em trong đó!”. Các chiến sĩ phải trấn an rằng 2 đứa trẻ đã được đưa ra và đang cấp cứu. Sau khi được chăm sóc y tế, 3 mẹ con đều qua cơn nguy kịch.

Kỹ năng kéo dài khoảng “thời gian vàng”

Theo đánh giá của Trung tá Vũ Hoài Nam - Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 4, vụ giải cứu 3 mẹ con chị L đã hội tụ nhiều yếu tố tạo nên thành công. Thực tế trong thời gian vừa qua, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH ngoài việc tổ chức các lớp tập huấn kiến thức PCCC và CNCH cho người dân, còn tổ chức các buổi trải nghiệm thực tế, giúp trang bị cho người dân những kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn, xử lý tình huống thực tế khi có cháy, nổ xảy ra. Chính vì thế, vụ cháy tại phố Nguyễn Viết Xuân là minh chứng cho thấy những nỗ lực không mệt mỏi trong công tác tuyên truyền của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã được đền đáp khi người mẹ đã có kỹ năng cơ bản về CNCH, biết dùng chăn, khăn tẩm ướt để che miệng, mũi và chèn các khe cửa, ngăn không cho khói, khí độc lan vào phòng, đồng thời biết làm ướt người để tránh lửa, khói làm tổn thương cơ thể…

May mắn hơn, bé B (6 tuổi, con trai chị L) từng được học kỹ năng PCCC ở trường. Bé biết tự nhúng khăn che mặt cho mình và em gái, cùng mẹ cúi thấp người để tránh hít phải khói độc. Những kỹ năng này đã giúp kéo dài thời gian “vàng”, giảm tác động của nhiệt và khói, chờ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến ứng cứu. “Đây là những kỹ năng tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại là yếu tố quyết định để 3 mẹ con tồn tại trong thời gian lâu nhất ở giữa đám cháy” - Thiếu tá Nguyễn Đức Dương tiếp lời.

Vụ cháy đã thiêu rụi ngôi nhà

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng đánh giá cao việc chấp hành, tuân thủ quy định về PCCC và CNCH của chủ nhà. Đây là căn nhà điển hình cho kiểu nhà liền kề, nhà ống trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt là khu vực nội đô. Với kết cấu này thường sẽ có nhiều rủi ro cao khi cháy nổ xảy ra, nhất là vào ban đêm. “Tuy nhiên chủ nhà đã bố trí khoảng trống để xe, khu vực này ngăn cách với phòng khách và bếp bằng bức tường. Bên cạnh đó, chủ nhà cũng đã chủ động mở các lối thoát nạn thứ 2 ở trên tầng 3, có sự thông thoáng của căn nhà giúp thoát khói, khí độc khi xảy cháy, đồng thời bố trí các cửa để ngăn cách giữa khu vực sinh hoạt với cầu thang bộ đã giúp ngăn cản sự tác động của nhiệt và khói đối với người mắc kẹt” - Trung tá Vũ Hoài Nam nhận định thêm.

Câu chuyện của 3 mẹ con chị L không chỉ là bài học quý để đời thoát hiểm ngoạn mục mà còn là minh chứng sống động cho giá trị của kiến thức phòng cháy, thoát nạn. Không hoảng loạn, biết cách che chắn, tìm lối thoát, cúi thấp người… Những kỹ năng ấy đã trở thành “chìa khóa sinh tử” cứu cả gia đình. Vụ cháy tại phố Nguyễn Viết Xuân là lời nhắc nhở mạnh mẽ: Chuẩn bị trước kỹ năng thoát hiểm không chỉ bảo vệ bản thân mà còn bảo vệ những người thân yêu nhất. Mẹ con chị L đã làm được điều đó, để ngày hôm nay, khi nhìn 2 con ngủ yên sau nỗi ám ảnh về vụ cháy, chị L siết chặt tay, nở nụ cười ấm áp: “Mẹ con em như được sinh ra lần nữa. Cảm ơn các chiến sỹ cứu hỏa, cảm ơn bà con xóm giềng… Nhờ mọi người mà em còn được ôm con trong vòng tay”.

Ngoài khung cửa sổ, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng rót xuống phòng bệnh, soi rõ 4 khuôn mặt hạnh phúc. Biến cố như đã lùi xa, chỉ còn lại sự ấm áp của một gia đình nhỏ vừa được trao thêm cơ hội sống để yêu thương nhau nhiều hơn.