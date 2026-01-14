Cần cẩu đổ xuống đoàn tàu ở Thái Lan, gần 100 người thương vong

Vụ tai nạn xảy ra sáng 14/1 tại huyện Sikhio (tỉnh Nakhon Ratchasima, cách Bangkok 230 km về phía đông bắc).

Theo cảnh sát địa phương, một chuyến tàu từ Bangkok đến tỉnh Ubon Ratchathani đã trật bánh và bốc cháy, sau khi bị cần cẩu xây dựng đổ trúng.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy 19 thi thể, nhưng nhiều thi thể được cho là vẫn đang mắc kẹt trong đống đổ nát. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn vì chiếc cần cẩu không cố định.

Hiện trường vụ việc. (Nguồn: Reuters)

Bộ trưởng Giao thông vận tải Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn cho biết vào thời điểm gặp nạn, trên tàu có 195 hành khách. Ông đã ra lệnh tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng để tìm nguyên nhân vụ việc.

Được biết, chiếc cần cẩu nói trên đang được sử dụng trong một dự án đường sắt cao tốc.