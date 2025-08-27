Chật kín người ngồi chờ sạc điện thoại ở trung tâm thương mại, chung cư

Cơn bão số 5 quần thảo trong đêm 25/8 khiến hệ thống lưới điện tại Nghệ An hư hỏng nghiêm trọng, gây mất điện trên diện rộng, đặc biệt là tại khu vực trung tâm tỉnh lỵ Nghệ An.

Tại một trung thương mại trên Đại lộ Lê Nin (phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An), người dân ùn ùn mang theo điện thoại, laptop… đến để sạc pin.

Chật kín người ngồi chờ sạc pin. “Sau bão số 5, nhà tôi bị mất điện, mất nước nên tranh thủ đến đây để sạc pin. Lúc tôi đến đã có đông người ngồi chờ sạc. Tôi phải chờ khoảng 1 tiếng mới tới lượt sạc pin. Dù bất tiện nhưng trong hoàn cảnh này, có chỗ để sạc điện thoại là tốt rồi”, chị Kim Long (trú phường Vinh Phú) chia sẻ.

Tại một chung cư ở phường Vinh Hưng, Nghệ An, khu vực trong phòng ban quản lý, nhà xe và hành lang đông kín người mang điện thoại, quạt và đèn tích điện đến sạc.

Ổ cắm điện được đấu nối chuyển tiếp để sử dụng cho nhiều thiết bị điện hơn.

Theo đại diện của Ban quản lý tòa nhà, do ảnh hưởng của bão số 5, từ trưa 25/8, hai tòa chung cư thuộc đơn vị quản lý bị cắt điện. Ban quản lý sử dụng máy phát điện để vận hành thang máy, hệ thống giám sát và các hoạt động công cộng khác, đồng thời chia sẻ với các cư dân. Ban quản lý ưu tiên người dân sạc các thiết bị cần thiết như điện thoại, quạt tích điện, tránh nguy cơ quá tải gây chập điện.

Nhiều người mang theo nồi cơm điện để cắm cơm. “Mất điện, mất nước khiến cuộc sống bị đảo lộn. Chúng tôi chỉ mong sớm có điện, có nước trở lại để cuộc sống sinh hoạt trở về với quỹ đạo”, chị Hằng (cư dân chung cư ở phường Vinh Hưng) bày tỏ.

Không chỉ thiếu điện, nhiều gia đình còn rơi vào cảnh thiếu nước sinh hoạt. Hai ngày qua, gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Vân (trú phường Trường Vinh) phải ăn uống đơn giản, hạn chế tắm giặt và mua bánh ngọt để cầm cự. “Không có điện, nước, sóng điện thoại cũng chập chờn, cuộc sống đảo lộn hoàn toàn. Chúng tôi chỉ mong sớm có điện trở lại”, chị Vân cho hay.

Người dân mong mỏi sớm có điện, có nước sinh hoạt. Tại Nghệ An, bão số 5 đã làm 148/178 đường dây điện bị ảnh hưởng, hơn 6.100/7.963 trạm biến áp ngừng hoạt động, khiến hơn 868.000 khách hàng mất điện. Đến trưa ngày hôm nay, một số khu vực điện sinh hoạt cho người dân vẫn chưa được khắc phục.