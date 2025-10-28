Cầu Câu Lâu ở Đà Nẵng có nguy cơ bị lũ cuốn trôi

Chiều 28-10, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, chủ trì cuộc họp với các ngành chức năng tiếp tục triển khai các phương án ứng phó mưa lũ.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, cho hay mưa lũ đang gây thiệt hại rất nặng về hạ tầng giao thông. Hiện đang có năm quốc lộ qua địa bàn TP Đà Nẵng bị tắc nghẽn giao thông do sạt lở.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì cuộc họp. Ảnh: TV

Đường Hồ Chí Minh tắc nhiều điểm, nhất là đèo Lò Xo hiện không thể đi lại. Có chín đường tỉnh bị sạt lở, ngập lụt. Các đường tỉnh còn lại lưu thông khó khăn, lực lượng chức năng đang nỗ lực đảm bảo giao thông tạm thời. Riêng đường thủy nội địa đã ngưng hoạt động hoàn toàn.

Theo ông Nam, nước sông Thu Bồn hiện chỉ còn cách đáy cầu Câu Lâu (cũ) nối xã Nam Phước và phường Điện Bàn khoảng 15 cm, nguy cơ cầu bị cuốn trôi.

“Nước từ thủy điện xả lũ có nguy cơ thổi bay cầu Câu Lâu, chúng tôi đang rất lo. Các thủy điện đều báo đang no nước và buộc phải xả”- ông Nam thông tin.

Sở Xây dựng Đà Nẵng sẽ tham mưu Chủ tịch UBND TP công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với các công trình hạ tầng giao thông.

Đồng thời tham mưu Chủ tịch UBND TP đề nghị Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP trước mắt cấp khoảng 10 tỉ đồng để khắc phục, đảm bảo giao thông.

Cầu Câu Lâu (cũ) có nguy cơ bị lũ cuốn trôi. Ảnh: NT

Theo ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, toàn TP có 11 điểm sạt lở lớn đã được nhận định từ trước và hàng chục điểm sạt lở nhỏ khác. Tất cả đã có phương án ứng phó, sơ tán người. Chính quyền các địa phương đang thực hiện rất tốt.

Theo ông Hưng, TP Đà Nẵng phải dần thích nghi với thiên tai. Sắp tới TP sẽ làm mạnh đề án sắp xếp dân cư vùng sạt lở đối với 11 điểm sạt lở lớn. UBND TP sẽ kiến nghị cho làm tái định cư tất cả, cân đối nguồn lực đầu tư, không để năm nào cũng nơm nớp lo sợ.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các ngành phải chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra đối với cầu Câu Lâu; đặc biệt ngành xây dựng phải tính toán các giải pháp kỹ thuật để ứng phó.

Theo ông Phạm Đức Ấn, phải đảm bảo người dân được sơ tán khỏi nơi nguy hiểm, không bị đói, đảm bảo cuộc sống. Phương châm “bốn tại chỗ” đang được rất tốt và phải làm tốt hơn.

Ông Ấn cho hay dự báo những ngày tới tiếp tục có mưa. Các đồi đất đã no nước sẽ tiếp tục sạt lở nên phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về người.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thống nhất với đề xuất công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với các công trình hạ tầng giao thông, từ đó có cơ sở cấp kinh phí 10 tỉ đồng khắc phục.

“Cần xác định kịch bản xấu nhất để ứng phó dù không mong muốn. Phải thích nghi với thiên tai, lũ lụt vì không tránh được”- ông Ấn nói.