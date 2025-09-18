Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Nước lũ hiện tràn khắp cánh đồng ở biên giới Tây Nam (khu vực An Giang, Đồng Tháp) mang theo nhiều loại cá tôm, người dân đầu nguồn tận dụng khai thác ‘sản vật trời cho’ để mưu sinh.

Cảnh mưu sinh nơi đầu nguồn lũ miền Tây - 1

Ngày 16/9, ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, tại cánh đồng ở xã Vĩnh Xương (An Giang) - giáp Campuchia, lũ lên trắng đồng, người dân giăng lưới, giăng câu, đặt dớn, ủ lươn… đánh bắt nguồn lợi thuỷ sản mưu sinh. Ảnh: Hòa Hội

Cảnh mưu sinh nơi đầu nguồn lũ miền Tây - 2

Ông Trần Văn Hồng (ấp 5, xã Vĩnh Xương) cùng vợ vừa cuốn xong gần 50 tay lưới (loại lưới bắt cá chạch), nước năm nay nhiều nhưng cá ít, ngày kiếm chỉ được 100 – 200 nghìn đồng, đủ sống qua ngày.

Cảnh mưu sinh nơi đầu nguồn lũ miền Tây - 3

Ngồi phía sau, vợ ông Hồng buồn bã nói: “Hôm nay cá ít, vợ chồng đi từ 3 giờ sáng đến trưa kiếm được hơn 150 nghìn đồng, không nhiều như những năm trước”.

Cảnh mưu sinh nơi đầu nguồn lũ miền Tây - 4

Cùng trên cánh đồng, một lão nông tóc bạc trắng cũng đang thăm lưới. Ông cho biết, giăng 40 tay lưới (mỗi tay khoảng 100m) từ sáng giờ dính chưa được 1kg cá chạch và ít cá linh. “Nước mênh mông nhưng không có nhiều cá”, ông than thở.

Cảnh mưu sinh nơi đầu nguồn lũ miền Tây - 5

Ông Trần Văn Phát, 69 tuổi, ở xã Vĩnh Xương gom cây bắp khô thành đống rồi nhấn xuống đồng nước để ‘dụ’ lươn, tuy nhiên năm nay bắt rất ít.

Cảnh mưu sinh nơi đầu nguồn lũ miền Tây - 6

Cảnh mưu sinh nơi đầu nguồn lũ miền Tây - 7

Người dân đặt dớn khắp cánh đồng lũ ở Đồng Tháp, An Giang.

Cảnh mưu sinh nơi đầu nguồn lũ miền Tây - 8

Cảnh mưu sinh nơi đầu nguồn lũ miền Tây - 9

Mớ cá vợ chồng ông Hồng thu hoạch từ 3h sáng đến trưa.

Cảnh mưu sinh nơi đầu nguồn lũ miền Tây - 10

Người dân đánh bắt cá ở cánh đồng lũ xã Nhơn Hội (An Giang).

Cảnh mưu sinh nơi đầu nguồn lũ miền Tây - 11

Cảnh mưu sinh nơi đầu nguồn lũ miền Tây - 12

Cảnh mưu sinh nơi đầu nguồn lũ miền Tây - 13

Cảnh mưu sinh nơi đầu nguồn lũ miền Tây - 14

Cảnh mưu sinh nơi đầu nguồn lũ miền Tây - 15

Người dân mưu sinh trên cánh đồng lũ An Giang từ sáng sớm.

Cảnh mưu sinh nơi đầu nguồn lũ miền Tây - 16

Cảnh mưu sinh nơi đầu nguồn lũ miền Tây - 17

Người dân thu hoạch rau nhút, rau muống trên đồng lũ.

Cảnh mưu sinh nơi đầu nguồn lũ miền Tây - 18

Cảnh mưu sinh nơi đầu nguồn lũ miền Tây - 19

Cảnh mưu sinh nơi đầu nguồn lũ miền Tây - 20

Nước lũ lên cao, ngập đến giữa thân cây.

