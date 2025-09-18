Cảnh mưu sinh nơi đầu nguồn lũ miền Tây

Ngày 16/9, ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, tại cánh đồng ở xã Vĩnh Xương (An Giang) - giáp Campuchia, lũ lên trắng đồng, người dân giăng lưới, giăng câu, đặt dớn, ủ lươn… đánh bắt nguồn lợi thuỷ sản mưu sinh. Ảnh: Hòa Hội

Ông Trần Văn Hồng (ấp 5, xã Vĩnh Xương) cùng vợ vừa cuốn xong gần 50 tay lưới (loại lưới bắt cá chạch), nước năm nay nhiều nhưng cá ít, ngày kiếm chỉ được 100 – 200 nghìn đồng, đủ sống qua ngày.

Ngồi phía sau, vợ ông Hồng buồn bã nói: “Hôm nay cá ít, vợ chồng đi từ 3 giờ sáng đến trưa kiếm được hơn 150 nghìn đồng, không nhiều như những năm trước”.

Cùng trên cánh đồng, một lão nông tóc bạc trắng cũng đang thăm lưới. Ông cho biết, giăng 40 tay lưới (mỗi tay khoảng 100m) từ sáng giờ dính chưa được 1kg cá chạch và ít cá linh. “Nước mênh mông nhưng không có nhiều cá”, ông than thở.

Ông Trần Văn Phát, 69 tuổi, ở xã Vĩnh Xương gom cây bắp khô thành đống rồi nhấn xuống đồng nước để ‘dụ’ lươn, tuy nhiên năm nay bắt rất ít.

Người dân đặt dớn khắp cánh đồng lũ ở Đồng Tháp, An Giang.

Mớ cá vợ chồng ông Hồng thu hoạch từ 3h sáng đến trưa.

Người dân đánh bắt cá ở cánh đồng lũ xã Nhơn Hội (An Giang).

Người dân mưu sinh trên cánh đồng lũ An Giang từ sáng sớm.

Người dân thu hoạch rau nhút, rau muống trên đồng lũ.

Nước lũ lên cao, ngập đến giữa thân cây.