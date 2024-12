Cảnh báo chiêu lừa giúp lấy lại tiền trong vụ lừa đảo của Mr. Pips

Liên quan đến vụ án lừa đảo đầu tư tài chính trên không gian mạng do Phó Đức Nam - Mr. Pips và Lê Khắc Ngọ - Mr Hunter cầm đầu, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội yêu cầu những người liên quan đến hành vi phạm tội của các sàn giao dịch, các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Công an TP Hà Nội cũng đề nghị những người là bị hại trong vụ lừa đảo trên các trang web, sàn giao dịch... trình báo với Phòng CSHS Công an các tỉnh, thành trên toàn quốc để được hướng dẫn giải quyết. Hoặc các bị hại có thể liên hệ Phòng CSHS Công an TP Hà Nội theo địa chỉ số 90 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đường dây nóng 0886.882.338, hoặc đồng chí Bùi Quang Tùng - điều tra viên, điện thoại 0989.651.412.