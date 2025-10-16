Cần Thơ: Hàng trăm cán bộ bị kiểm điểm sau kết luận của Thanh tra Chính phủ

Ngày 16-10, tại buổi họp báo, đài quý III/2025, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã thông tin việc thực hiện kết luận số 138/KL-TTCP ngày 17-4 về "Kết luận thanh tra công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai" của Thanh tra Chính phủ.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại cuộc họp

Theo ông Trương Cảnh Tuyên, TP Cần Thơ nghiêm túc thực hiện kết luận trên và đã tổ chức kiểm điểm.

"Đối với cán bộ lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố theo chủ trương của Ban Thường vụ Thành uỷ, thành phố đã tổ chức kiểm điểm 66 đồng chí. Còn giám đốc các sở chủ trì thì kiểm điểm rất nhiều, cũng khoảng vài trăm, hình thức cảnh cáo, khiển trách, phê bình, kiểm điểm rút kinh nghiệm đều có" – ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ còn yêu cầu thành phố rà soát lại tất cả các dự án, đến nay đã rà soát xong 51 dự án và phân chia nhóm. Việc này đang trình Đảng uỷ UBND thành phố và Ban Thường vụ Thành uỷ giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Theo kết luận 138, về công tác, quản lý sử dụng đất đai, Thanh tra Chính phủ kết luận việc Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ) cấp 2.051 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 23 tổ chức kinh tế để thực hiện 26 dự án với thời hạn sử dụng đất lâu dài là vi phạm quy định tại Điều 126 Luật Đất đai năm 2013; vi phạm trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu chi tiết từng lô đất nhỏ theo bản vẽ quy hoạch khi dự án chưa hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Trong thời kỳ thanh tra, bảng giá đất do UBND TP Cần Thơ ban hành chưa sát với giá thị trường và UBND TP Cần Thơ chưa kịp thời điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất khi giá đất phổ biến trên thị trường có biến động lớn là chưa phù hợp…