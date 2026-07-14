Hà Nội thông tin về việc triển khai đường ven Hồ Tây, trục Quốc lộ 1A và 5 tuyến metro

Sở Tài chính Hà Nội vừa cập nhật tiến độ triển khai nhiều dự án trọng điểm, được kỳ vọng tạo động lực phát triển không gian đô thị và hạ tầng giao thông của Thủ đô trong những năm tới.

Đáng chú ý, dự án cải tạo, phát huy giá trị khu vực hồ Tây và tuyến đường cảnh quan ven hồ Tây có quy mô hơn 575ha, tổng mức đầu tư khoảng 30.151 tỷ đồng, đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2030.

Theo quy hoạch, hệ thống đường ven hồ Tây dài khoảng 13,5km sẽ được cải tạo, chỉnh trang. Một số đoạn tuyến được nghiên cứu mở rộng lên mặt cắt ngang khoảng 21m, các đoạn còn lại sẽ được xem xét mở rộng phù hợp với quy hoạch và điều kiện thực tế.

Dự án được đề xuất thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Hiện Sở Tài chính đang tham mưu UBND TP Hà Nội tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Đường ven hồ Tây, Hà Nội. Ảnh: Sông Bùi

Trong khi đó, dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị được triển khai trên chiều dài khoảng 36,3km, từ nút giao hầm Kim Liên đến khu vực cầu Giẽ.

Tuyến đường được quy hoạch với mặt cắt ngang 90m, gồm 10 làn xe chính và 6 làn đường song hành. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 162.000 tỷ đồng.

Theo Sở Tài chính, dự án được triển khai theo hợp đồng BT và đã khởi công từ ngày 1/6.

Đối với quỹ đất đối ứng phục vụ dự án tại các khu đô thị Liên Hà, Bắc Hồng và Yên Thường, hồ sơ đang được hoàn thiện để trình UBND thành phố phê duyệt. Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án cũng đang được Sở Xây dựng tổng hợp, thẩm định theo quy định.

Bên cạnh các dự án đường bộ, Hà Nội cũng đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho 5 tuyến đường sắt đô thị đã được khởi công ngày 22/6.

Theo Sở Tài chính, chủ đầu tư đang rà soát kế hoạch triển khai, đồng thời hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan. Liên danh Vinhomes - VinSpeed được giao vai trò tổng thầu EPC của các dự án.

Năm tuyến metro gồm: tuyến số 1 (Ngọc Hồi - ga Hà Nội - Yên Viên - Nội Bài), tuyến số 2 (Nội Bài - Trần Hưng Đạo - Thượng Đình), tuyến số 8 (Hòa Lạc - Dương Xá), tuyến số 14 (cầu Thăng Long - Ocean Park) và tuyến số 10 (Cổ Loa - Võ Chí Công - Times City - Cổ Loa).

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ trình HĐND thành phố xem xét điều chỉnh các nội dung liên quan trong Nghị quyết số 188/2025/QH15 để tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai đồng bộ các tuyến metro trong thời gian tới.