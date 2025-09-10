Cận cảnh sông Tô Lịch trong xanh hơn nhờ dòng nước từ Hồ Tây

Những ngày này, người dân Hà Nội khi đi ngang qua khu vực sông Tô Lịch không khỏi bất ngờ khi thấy dòng sông bỗng trở nên trong xanh hiếm thấy. Sau nhiều năm gắn liền với hình ảnh ô nhiễm, mặt nước sông Tô Lịch giờ đây trong xanh, mang lại diện mạo mới và dễ chịu hơn cho không gian đô thị.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 10/9, đoạn sông Tô Lịch dọc tuyến đường Láng, nước sông hiện trong hơn hẳn so với trước đây.

Bóng cây hai bên đường soi rõ trên mặt nước, tạo nên cảnh quan đẹp mắt, khác hẳn với hình ảnh dòng sông đen ô nhiễm vốn khiến người dân e ngại.

Nguyên nhân của sự thay đổi tích cực này là do thành phố Hà Nội đã tiến hành dẫn nước từ Hồ Tây vào để "hồi sinh" sông Tô Lịch.

Cụ thể, sáng 9/9, Hà Nội đã bơm nước từ Hồ Tây vào sông Tô Lịch bằng hệ thống ống chuyên dụng. Nước từ hồ Tây được dẫn qua hai ống HDPE song song, đường kính D1200 (1,2m), dài khoảng 1,5km, bắt đầu chảy vào sông Tô Lịch (đoạn đầu đường Hoàng Quốc Việt), đánh dấu bước đầu của quá trình cải tạo dòng sông sau nhiều năm ô nhiễm.

Phần nước thải vẫn tiếp tục được chuyển về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để xử lý triệt để. Theo kế hoạch, trước ngày 20/9, nguồn nước đã qua xử lý tại Nhà máy Yên Xá sẽ được bổ sung trực tiếp vào sông Tô Lịch. Việc cấp nước này nhằm duy trì mực nước ổn định cao khoảng 3,5m, giúp dòng chảy thông suốt, hạn chế tình trạng bùn lắng và tái ô nhiễm.

Khi vận hành đồng bộ với hệ thống thu gom, xử lý nước thải và nguồn bổ cập từ Hồ Tây, sông Tô Lịch không chỉ có dòng nước trong hơn mà còn từng bước khôi phục vai trò cảnh quan và cải thiện môi trường sống cho khu vực dọc hai bên bờ.

Nhiều người dân sống gần khu vực sông Tô Lịch bày tỏ sự phấn khởi trước sự đổi thay này. Bà Nguyễn Thị Hằng chia sẻ: “Trước đây, mỗi lần đi ngang qua sông là mùi hôi thối bốc lên rất khó chịu, đặc biệt vào mùa hè. Giờ nước trong xanh, không còn mùi như trước, ai cũng thấy dễ chịu và hi vọng tình trạng này sẽ được duy trì lâu dài”.

Sông Tô Lịch dài khoảng 14km, bắt đầu từ phường Nghĩa Đô chảy về phía Nam thành phố và ra sông Nhuệ đoạn xã Hữu Hòa (cũ).