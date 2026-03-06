Cận cảnh siêu tàu SAR 631 - thần hộ mệnh của ngư dân giữa biển khơi

Cận cảnh siêu tàu cứu hộ SAR 631

SAR 631 là tàu chuyên dụng hiện đại nhất của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, được bố trí thường trực tại Đà Nẵng để thực hiện nhiệm vụ cứu nạn trên vùng biển miền Trung.

''Siêu tàu'' SAR 631 được đóng mới tại Việt Nam và chính thức đưa vào khai thác từ năm 2024. Tàu dài 63m với nhiều tính năng vượt trội như tầm hoạt động trên 3.000 hải lý, vận tốc tối đa hơn 20 hải lý/giờ, có khả năng hoạt động xa bờ liên tục khoảng 20 ngày.

Theo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, tàu SAR 631 nằm trong chương trình mục tiêu của Chính phủ nhằm hiện đại hóa lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

Tàu được thiết kế để hoạt động hiệu quả trong các điều kiện khắc nghiệt và xử lý các vụ việc quy mô lớn, góp phần nâng cao năng lực tìm kiếm, cứu nạn hàng hải của lực lượng cứu nạn, đặc biệt tại khu vực miền Trung và vùng biển quần đảo Hoàng Sa.

Hệ thống thiết bị trên tàu cho phép đội cứu hộ có thể làm việc hiệu quả trong các nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn

Bên trong tàu có các phòng chức năng chuyên biệt.

Khu vực y tế được trang bị đầy đủ máy móc để sơ cứu và cấp cứu bệnh nhân.

Các thiết bị cứu sinh hiện đại được trang bị đầy đủ.

Tàu được trang bị các thiết bị truyền dẫn vệ tinh hiện đại, đảm bảo kết nối thông suốt với đất liền.

Theo đại diện Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 2 (đóng tại TP Đà Nẵng) cho biết, tàu SAR 631 thường xuyên được huy động ứng trực tại các khu vực có diễn biến thời tiết phức tạp để kịp thời hỗ trợ ngư dân gặp nạn trên biển.

Tàu có khu vực bếp nấu ăn cho các nhân viên cứu hộ.