Cận cảnh ô tô ào ạt 'chui' vào đường làng để né trạm thu phí trên Quốc lộ 1

Những ngày qua, không thể chịu nổi cảnh ô tô “bức tử” đường dân sinh để né trạm thu phí BOT 545 trên Quốc lộ 1, người dân khu dân cư số 2 (phường An Thắng, TP Đà Nẵng) buộc phải dựng “chốt chặn tạm thời” nhằm hạn chế phương tiện.

Người dân cho biết, dòng xe né trạm BOT 545 đổ vào khu dân cư gây mất an toàn giao thông, hư hỏng đường sá. Không chỉ ô tô con mà cả xe tải các loại cũng “bon chen” vào đường làng để né trạm. Tình trạng này kéo dài suốt nhiều năm qua.

Ghi nhận thực tế cho thấy, khi còn cách trạm BOT 545 trên Quốc lộ 1 khoảng 200m, nhiều ô tô bất ngờ rẽ trái vào các tuyến đường dân sinh của khu dân cư số 2. “Quần thảo” trong đường làng, các tài xế đi vòng để tránh trả phí rồi nhập lại Quốc lộ 1.

Đoạn đường “đau khổ" ĐH15 bị xe né trạm cày xới, hư hỏng nặng. Khi đường ĐH15 tạm dừng lưu thông để sửa chữa, các xe vẫn tiếp tục “chui” vào khu dân cư, tìm lối khác vòng trạm.

Người dân phản ánh, chỉ trong một buổi sáng đã có hàng trăm lượt xe lớn nhỏ đi vào. Tuy chỉ rộng 5,5m nhưng con đường chẳng khác nào Quốc lộ vì mật độ xe quá đông.

Chiều 28/11, Khu Quản lý Đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) làm việc với các đơn vị liên quan về tình trạng xe né trạm thu phí. Tại đây, ông Đặng Công Nhiên, Chủ tịch UBND phường An Thắng cho biết, lượng xe né trạm đi vòng qua khu dân cư số 2 gây nguy hiểm cho người dân. “Giờ cao điểm, đường hẹp, người già và trẻ em đông, trong khi lưu lượng xe quá lớn. Phương tiện né trạm BOT chiếm hầu như 80%; ô tô, xe tải nhỏ chạy liên tục khiến người dân vô cùng bức xúc”, ông Nhiên nói.

Ông Nhiên cho biết, tuyến đường này có ba trường học: mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, làm tăng nguy cơ mất an toàn cho học sinh khi đến lớp và tan trường. Việc xe né trạm cũng khiến mặt đường hư hỏng, phải sửa nhiều lần. “Với trách nhiệm người đứng đầu địa phương, tôi thật sự rất bức xúc. Tôi đề nghị sớm có chủ trương xử lý. Nếu chưa thể di dời trạm BOT thì cần biện pháp ngăn ô tô, xe tải đi vào tuyến đường trong khu dân cư để đảm bảo an toàn”, ông Nhiên nhấn mạnh.

Ông Thân Hóa, Giám đốc Công ty CP Xây dựng công trình 545 cho biết, công ty điêu đứng vì xe né trạm thu phí. Hằng năm, công ty lỗ cả trăm tỷ đồng và đang đứng trên bờ vực phá sản. “Lúc mới đặt trạm, mỗi ngày thu 600–700 triệu đồng, giờ chưa đến 200 triệu đồng vì xe né trạm quá nhiều”, ông Hóa nói, đồng thời kiến nghị đóng lối mở ở giữa đường, chỉ chừa lại khoảng 4m (thay vì 25m như hiện nay) để hạn chế xe rẽ trái né trạm.

Tại buổi làm việc, đại diện Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã nhiều lần kiến nghị về biển báo, biển hạn chế phương tiện trên tuyến đường nhưng chưa được lắp đặt hay điều chỉnh. “Đường ĐH15 có biển cấm xe tải 6 tấn, nhưng vào đến ngã ba, ngã tư lại không có biển nhắc lại nên biển mất hiệu lực. Nhiều biển báo không đúng quy chuẩn: dán decal không phản quang, kích thước không đạt, vị trí cắm không đúng nên không thể xử lý phương tiện”, đại diện đơn vị cho biết.

Tại buổi làm việc, Khu Quản lý Đường bộ III đã nghe và ghi nhận ý kiến các bên để báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam nhằm tìm giải pháp xử lý. Được biết, Công ty 545 vay hơn 1.000 tỷ đồng để thực hiện dự án mở rộng Km947–Km987 trên Quốc lộ 1 theo hợp đồng BOT ký năm 2014. Dự án hoàn thành đúng tiến độ và khai thác từ đầu năm 2016. Thời gian đầu, doanh thu ổn định, đủ trả nợ gốc và lãi vay theo phương án tài chính đã ký với Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng).

Tuy nhiên, từ đầu năm 2018, doanh thu liên tục sụt giảm do sự hình thành các khu dân cư mới, đường ngang dân sinh quanh trạm, tạo điều kiện cho phương tiện đi vòng để tránh mua vé thu phí.

Theo số liệu của Công ty, năm 2016 doanh thu hơn 216 tỷ đồng; 2017 hơn 188 tỷ; 2018 hơn 139 tỷ; 2019 hơn 117 tỷ; giai đoạn 2020–2021 bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; năm 2022 còn hơn 88 tỷ; 2023 đạt hơn 73 tỷ; 2024 đạt hơn 83 tỷ; 6 tháng đầu 2025 đạt hơn 39 tỷ đồng.

Do doanh thu giảm mạnh, thời gian thu phí của trạm BOT 545 từ 13 năm phải điều chỉnh lên 27 năm, kéo dài đến năm 2042.