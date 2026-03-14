Cận cảnh hòm phiếu quý hiếm của ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Ngày 6/1/1946, Tổng tuyển cử diễn ra trong cả nước, nhân dân ta từ Bắc đến Nam, từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền núi, nô nức đến các nơi bỏ phiếu như một ngày hội.

Hệ thống trưng bày thường xuyên của Bảo tàng Lịch sử quốc gia đang trưng bày một hiện vật có liên quan đến cuộc bầu cử Quốc hội khóa đầu tiên. Đó là hòm phiếu của nhân dân xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (cũ) dùng để bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa I, ngày 6/1/1946.

Cận cảnh hòm phiếu được trưng bày tại bảo tàng.

Theo thông tin từ Bảo tàng Lịch sử quốc gia, hòm phiếu chỉ là một chiếc hòm gỗ hình chữ nhật, để mộc không sơn, có chiều dài 37 cm, rộng 20,5 cm và cao 22 cm, nhưng lại ẩn chứa ý nghĩa sâu xa của sự kiện lịch sử cách đây gần 70 năm. Hòm phiếu được sưu tầm về bảo tàng từ gia đình cụ Hoàng Học ở xóm Thanh Long, xã Thanh Hóa, Quảng Bình (cũ).

Tư liệu ghi lại lời kể của nhân vật, khi đó nhân dân xã Thanh Hóa lần đầu bỏ lá phiếu của mình vào thùng phiếu này để bầu đại biểu quốc hội ở địa phương. Trong hoàn cảnh kháng chiến ở Quảng Bình, những hòm phiếu khác đều bị thất lạc, riêng cụ đã có ý thức giữ lại hòm phiếu này và bảo quản trong vòng 10 năm. Đến ngày 8/7/1956, cụ trao tặng hòm phiếu đó cho Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (nay là Bảo tàng Lịch sử quốc gia).

Ảnh tư liệu người dân ở hai thành phố lớn bỏ phiếu năm 1946.

Đây là chiếc hòm phiếu duy nhất minh chứng về cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên tại một tỉnh miền Trung của đất nước, địa phương gặp nhiều khó khăn thiếu thốn về vật chất và diễn ra nhiều chiến sự ác liệt giữa ta và địch. Vì vậy, ngoài ý nghĩa lịch sử, hiện vật trên còn thể hiện tấm lòng của người dân luôn tin tưởng hướng về sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và Bác Hồ.

Ông Triệu Văn Hiển - nguyên Giám đốc Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (nay là Bảo tàng Lịch sử quốc gia) - khẳng định đây là hòm phiếu "đặc biệt quý hiếm", là hiện vật gốc duy nhất từ cuộc bầu cử đầu tiên ở nước ta còn được lưu giữ.

Chiếc hòm phiếu bầu cử tại xã Thanh Hóa, tỉnh Quảng Bình mà Bảo tàng Lịch sử quốc gia đang lưu giữ gợi nhắc về ngày 6/1/1946 - dấu mốc vẻ vang trong lịch sử Quốc hội nước nhà.

Theo những số liệu được công bố ngày đó, một cuộc phổ thông đầu phiếu diễn ra trên cả nước đã bầu chọn 333 đại biểu Quốc hội đại diện cho nhiều địa phương, đảng phái chính trị, tầng lớp xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh trúng cử với số phiếu cao nhất (98,4%).