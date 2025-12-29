Làn đường cho xe đạp đầu tiên tại TP HCM hoàn thành

Sáng 28/12, trên vỉa hè ở cả hai chiều của đại lộ Mai Chí Thọ, làn đường dành cho xe đạp đã hoàn thiện căn bản, được thảm nhựa, kẻ vạch đỏ.

Ông Đoàn Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị, cho biết tuyến đường Mai Chí Thọ được chọn đủ điều kiện để triển khai. Việc bố trí làn xe đạp vừa bổ sung hạ tầng, vừa đảm bảo an toàn, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân tại các khu đô thị.

Làn xe đạp dài khoảng 5,8 km, từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến D1, kinh phí đầu tư hơn 12,7 tỷ đồng.

Làn đường rộng 2 m, chiếm khoảng 1/3 chiều rộng vỉa hè. Ở những đoạn giao với đường dân sinh được sơn đỏ để dễ nhận dạng.

Tại những đoạn đi qua cầu, do vỉa hè nhỏ hơn nên một phần lòng đường được sơn đỏ, kẻ vạch đứt để làm làn riêng cho xe đạp.

Làn đường uốn lượn dưới hàng cây xanh trên vỉa hè rồi dẫn xuống lòng đường, tách biệt hoàn toàn với ôtô, xe máy.

Đại diện đơn vị thi công cho biết làn đường không chỉ phục vụ nhu cầu di chuyển mà còn được thiết kế như một “dải xanh”, kết nối các khu đô thị lớn như Sala, New City với các ga metro, hướng tới hình thành hệ sinh thái giao thông bền vững.

Công nhân hoàn thiện những hạng mục cuối như kẻ vạch sơn nhiệt, lắp đặt biển báo.

Nhiều người đã di chuyển trên làn dành cho xe đạp.

Trước ngày bàn giao, khoảng 2 km đường đang chờ kẻ vạch, dọn vệ sinh. "Có làn riêng giúp tôi yên tâm hơn khi đạp xe mà không lo va chạm giao thông, đi giữa hàng cây xanh mát cũng thoải mái hơn", ông Đoàn Bình Bắc, 57 tuổi, cho biết.

Ở đoạn giao với đường Nguyễn Cơ Thạch, trạm xe đạp công cộng đã được bố trí, sẵn sàng phục vụ người dân. Theo kế hoạch, dọc tuyến sẽ có 5 trạm xe đạp công cộng, tạo điều kiện cho người dân kết nối các loại hình giao thông công cộng khác.

Điểm cuối làn xe đạp tiếp giáp với đường D1 với lối xuống đại lộ Mai Chí Thọ.

Sau giai đoạn thí điểm, thành phố dự kiến năm 2026 kéo dài làn xe đạp trên Mai Chí Thọ đến Võ Nguyên Giáp, kết nối trực tiếp ga metro An Phú. Song song đó, đường Nguyễn Cơ Thạch được cải tạo để tổ chức làn xe đạp hai chiều, từ giao lộ Mai Chí Thọ đến công viên bờ sông Sài Gòn.

Đoạn đường tổ chức làn dành cho xe đạp. Đồ họa: Tâm Thảo

Đại lộ Mai Chí Thọ là một trong các tuyến lớn nhất TP HCM, dài khoảng 7 km, 10-14 làn xe. Tuyến kết nối khu trung tâm với cửa ngõ phía đông, nút giao An Phú, cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.