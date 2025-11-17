Quảng Ngãi: Nước lũ cuốn gãy đôi cầu, hàng trăm hộ dân bị cô lập

Sáng 17-11, ông Trần Văn Luật, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi), xác nhận cầu Nước Bao (xã Sơn Bao cũ) bị nước lũ cuốn gãy đôi, gây chia cắt 2 thôn Mang Nà và Nước Bao.

"Do cầu bị phá hủy, tuyến giao thông qua khu vực bị chia cắt hoàn toàn; 288 hộ dân với 1.212 nhân khẩu ở thôn Mang Nà và thôn Nước Nao, xã Sơn Hà đang bị cô lập, không thể đi lại, vận chuyển nhu yếu phẩm hay tiếp cận dịch vụ y tế. Chính quyền xã Sơn Hà đang tiếp cận hiện trường để kiểm tra, cảnh báo người dân không qua lại khu vực cầu bị gãy" – ông Luật thông tin.

Cũng trong sáng 17-11, trên địa bàn xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi, xảy ra 1 trận lốc xoáy làm tốc mái nhiều nhà dân.

Cụ thể, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 17-11, tại các thôn Phước Lợi và Tân Sơn, một trận lốc xoáy đã làm tốc mái 20 nhà dân và chuồng trại chăn nuôi gia súc. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Trong sáng nay, địa phương đã tiến hành kiểm tra hiện trường, thống kê thiệt hại và huy động lực lượng giúp người dân khắc phục hậu quả.

Trong 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 16-11 đến 7 giờ ngày 17-11), khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to.

Một số nơi mưa rất to, như: Sơn Mùa (xã Sơn Tây Thượng) 331,4 mm, Ba Điền (xã Ba Vinh) 329,4 mm, Long Môn (xã Minh Long) 317,8 mm, Sơn Tây (xã Sơn Tây) 305,2 mm, Sơn Hải (xã Sơn Thủy) 276,6 mm, Đăk Lô (xã Kon Plông) 225,8 mm, Ba Cung (xã Ba Tơ) 222 mm, Sơn Hà (xã Sơn Hà) 188,8 mm…

Do mưa lớn liên tục, mực nước trên các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang lên nhanh. Hiện mực nước lũ đã cô lập một số khu vực, vùng trũng thấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.