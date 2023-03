Cán bộ phường trốn vào cây xăng né thổi nồng độ cồn

Gần 20h ngày 28/2, khi bóng tối ngập tràn các tuyến đường của TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, là lúc các nhà hàng, quán nhậu vỉa hè đang vào thời điểm “thu hút” khách và cũng là lúc các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an thành phố Gia Nghĩa được “tung” ra làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến giao thông trên địa bàn TP Gia Nghĩa.

Nhiều trường hợp vi phạm nồng độ còn đã bị lực lượng CSGT kiên quyết lập biên bản xử lý.

Có mặt tại 1 Tổ kiểm tra nồng độ cồn đầu đường Hai Bà Trưng thuộc Tổ dân phố 10, phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa, chúng tôi ghi nhận tất cả các trường hợp điều khiển phương tiện ô tô, xe máy qua đây đều bị các cán bộ, chiến sĩ của Tổ công tác ra tín hiệu giảm tốc độ, dừng xe, kiểm tra nồng độ cồn. Một trong những người đầu tiên được yêu cầu dừng xe kiểm tra là ông V.H.N. ở TP Gia Nghĩa.

Khi được yêu cầu thổi vào máy đo nồng độ cồn, người này đã bỏ đi vào khu vực cây xăng để trốn tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng. Sau khi cán bộ vận động thì ông đã tự giác chấp hành kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả đo nồng độ cồn của ông N là dưới 0,25mg/1 lít khí thở. Ngay sau khi ông N xuất trình giấy tờ, lực lượng chức năng xác minh được biết ông N là một cán bộ làm ở một phường trên địa bàn TP Gia Nghĩa. Tổ công tác đã lập biên bản xử lý vi phạm nồng độ cồn với mức phạt từ 6 triệu đến 8 triệu đồng, bị tạm giữ phương tiện và bị tước giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng.

Lực lượng Công an Đắk Nông thành lập nhiều tổ công tác tăng cường kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn TP Gia Nghĩa.

Tiếp đó là một trường hợp khác là anh N.V.H. cũng ở TP Gia Nghĩa điều khiển phương tiện xe máy vi phạm nồng độ với mức trên 0,4mg/1 lít khí thở. Khi được hỏi về lỗi vi phạm, anh này cho biết, sau buổi đi làm về có uống mấy ly với nhóm bạn. Trước đó mấy ngày cũng bị lực lượng CSGT Đắk Nông xử phạt 5,5 triệu đồng với lỗi vi phạm nồng độ cồn và bị tạm giữ phương tiện.

Cũng trong đêm, hơn 22h chúng tôi có mặt cùng Tổ công tác khác đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát nồng độ cồn tại đường Tôn Đức Thắng thuộc Tổ dân phố 1, phường Nghĩa Trung. Tại đây có khá nhiều hàng quán nhậu và Karaoke với khá đông thực khách. Khi thấy các tổ công tác kiểm tra một số thực khách đã “cố thủ” tại quán, khá nhiều trường hợp để xe tại quán gọi xe taxi đón về, một số trường hợp nhờ người thân đến điều khiển xe về, còn một số đi bộ.

Để kiểm soát vi phạm nồng độ cồn chặt chẽ hơn nữa lực lượng CSGT tổ chức tuần tra lưu động bằng xe mô tô chuyên dụng, qua đó đã phát hiện xử lý lập biên bản các trường hợp không đi qua chốt kiểm soát. Đơn cử trường hợp ông P.V.B ở TP Gia Nghĩa, điều khiển xe ô tô nồng nặc mùi rượu. Kết quả kiểm tra ông B vi phạm nồng độ cồn 0,426 mg/lít khí thở. Qua xác minh được biết ông B là một cán bộ của huyện Đắk Glong. Với lỗi vi phạm này, ông B sẽ bị xử phạt từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng, bị tạm giữ xe và tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.

Với sự quyết tâm cao xử lý vi phạm xuyên đêm, từ 19h đến 24h trong ngày 28/2, các Tổ công tác thuộc Phòng CSGT, Cảnh sát cơ động và lực lượng Công an TP Gia Nghĩa đã phát hiện, xử lý gần 20 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 5 trường hợp điều khiển xe ô tô và 2 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn là cán bộ, đảng viên. Đối với 2 trường hợp là cán bộ, đảng viên, lực lượng CSGT sẽ gửi văn bản thông báo lỗi vi phạm về cơ quan, đơn vị nơi những người này công tác, sinh hoạt để xử lý theo quy định.

Người dân rất đồng tình, ủng hộ lực lượng Công an Đắk Nông kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Đức, Trưởng Công an TP Gia Nghĩa, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh, Công an thành phố Gia Nghĩa đã và đang triển khai hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong đó phối hợp với lực lượng CSGT Công an tỉnh, Cảnh sát cơ động tăng xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, góp phần tạo sự chuyển biến về ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ trong các tầng lớp Nhân dân nhằm ngăn ngừa và làm giảm tai nạn giao thông, xây dựng văn hóa “Đã uống rượu bia thì không lái xe”.

