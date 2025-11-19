Cán bộ công an cứu học sinh lớp 5 bị gió quật ngã xuống kênh

Chiều ngày 18/11, trên đường đi học về, em Trần Đăng Hiếu, học sinh lớp 5C, Trường Tiểu học Thạch Lạc (xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh), không may bị gió lớn quật ngã, cuốn cả người và xe đạp rơi xuống kênh ven đường.

Thượng úy Hiệp hỗ trợ vớt chiếc xe đạp cháu bé đưa lên bờ. Ảnh: CAHT.

Sự việc xảy ra bất ngờ khiến em Hiếu hoảng loạn và chới với giữa dòng nước. Thời điểm đó, Thượng úy Nguyễn Thanh Hiệp, cán bộ Tổ An ninh – Công an xã Thạch Lạc, trên đường đi làm về đã kịp thời phát hiện.

Nhận thấy tình huống nguy hiểm, Thượng úy Hiệp không ngần ngại lao xuống kênh, tiếp cận và đưa em Hiếu lên bờ an toàn. Sau đó, anh tiếp tục hỗ trợ vớt chiếc xe đạp lên, tránh việc trôi theo dòng nước.

Cháu bé được Thượng úy Hiệp cứu. Ảnh: CAHT.

Nhờ sự cứu giúp kịp thời của Thượng úy Hiệp, em Hiếu không bị thương và tinh thần nhanh chóng ổn định trở lại. Gia đình em cùng những người dân chứng kiến đều bày tỏ xúc động, cảm kích trước hành động đẹp của người cán bộ công an.

Theo lãnh đạo Công an xã Thạch Lạc, Thượng úy Nguyễn Thanh Hiệp là cán bộ tận tụy, nhiều năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hành động dũng cảm cứu người trong tình huống nguy hiểm lần này tiếp tục khẳng định tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an xã chính quy tại địa phương.