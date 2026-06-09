Cấm đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài thuộc 9 ngành nghề, công việc

Bộ Nội vụ đang hoàn tất trình lấy ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Dự thảo có nhiều nội dung mới nhằm hướng tới bảo vệ quyền lợi của người lao động, minh bạch hơn vấn đề tuyển chọn và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Dự thảo cấm đưa lao động đi làm việc trong nghề mát xa.

Điều 7 (khoản 12, khoản 13), Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có sửa đổi một số nội dung so với luật cũ. Theo đó, sửa đổi tên khoản 12 và điểm a khoản 12 (bổ sung “tổ chức tuyển chọn, chuẩn bị nguồn”; gộp công việc mát-xa).

Cụ thể, theo ban Soạn thảo, Điều 7 Luật số 69/2020/QH14 Luật đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chưa bao quát các hành vi vi phạm phổ biến trong thực tiễn. Một số hành vi như tổ chức tuyển chọn, chuẩn bị nguồn để đưa người lao động đi làm việc tại quốc gia, ngành, nghề chưa được phép tiếp nhận lao động chưa được luật hóa.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài cấm đưa người lao động Việt nam đi làm nghề mát xa ở nước ngoài. Ảnh: NN

Việc mở rộng phạm vi cấm sang cả khâu “tổ chức tuyển chọn, chuẩn bị nguồn” (không chỉ khâu “đưa đi”) giúp ngăn chặn vi phạm ngay từ giai đoạn đầu; bổ sung điểm đ khoản 13 nhằm bảo vệ người lao động trước rủi ro tại các thị trường chưa có khung pháp lý tiếp nhận lao động nước ngoài.

Cụ thể điều 12 của dự thảo luật quy định cấm đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc tổ chức tuyển chọn, chuẩn bị nguồn, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đối với 7 công việc sau đây:

Công việc mát-xa;

Công việc phải tiếp xúc thường xuyên với chất nổ; chất độc hại trong luyện quặng kim loại màu (đồng, chì, thủy ngân, bạc, kẽm); tiếp xúc thường xuyên với măng-gan, đi-ô-xít thủy ngân;

Công việc tiếp xúc với nguồn phóng xạ hở, khai thác quặng phóng xạ các loại;

Công việc sản xuất, bao gói phải tiếp xúc thường xuyên với hóa chất axít ni-tơ-ríc, na-tơ-ri xun-phát, đi-xun-phua các-bon hoặc thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt chuột, thuốc sát trùng, thuốc chống mối mọt có độc tính mạnh;

Công việc săn bắt thú dữ, cá sấu, cá mập;

Công việc thường xuyên ở nơi thiếu không khí, áp suất lớn (dưới lòng đất, lòng đại dương);

Công việc liệm, mai táng tử thi, thiêu xác chết, bốc mồ mả.

Sửa đổi luật nhằm tăng tính răn đe, đảm bảo quyền lợi người lao động

Trao đổi với PV Báo Dân Việt, ông Bùi Sỹ Tuấn – Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động Ngoài nước (Bộ Nội vụ) cho biết, so với luật cũ, Dự thảo luật mới đề xuất gộp nội dung cấm đưa lao động đi làm “Công việc mát-xa tại nhà hàng, khách sạn hoặc trung tâm giải trí” thành cấm đưa lao động đi làm “Công việc mát-xa” nói chung. Nghĩa là không chỉ cấm đưa lao động đi làm công việc mát – xa tại nhà hàng, khách sạn hay trung tâm mà cấm đưa lao động đi làm công việc mát – xa trên phạm vi rộng hơn, ở tất cả không gian từ nhà hàng, khách sạn, tới nhà nghỉ, trung tâm giải trí…

Lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, mục tiêu của lần sửa đổi luật lần này nhằm hướng tới tăng cường hiệu lực quản lý, tính răn đe pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn.

“Đặc biệt việc sửa Luật đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài lần này nhằm hướng tới việc sắp xếp tinh gọn bộ máy; thực hiện phân cấp, phân quyền quản lý Nhà nước nhằm phù hợp với việc vận hành chính quyền 2 cấp; tăng cường bảo vệ quyền lợi cho người lao động, minh bạch hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài; tập tập trung cắt giảm đơn giản thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân, làm sao để hỗ trợ kinh tế đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 2 con số mà Chính phủ đề ra”, ông Tuấn nói.

Ngoài những nội dung trên, Dự thảo luật còn có nhiều điểm mới khác như: Cấm hành vi doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép xuất khẩu lao động vẫn tiếp tục thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 5 năm kể từ khi bị thu hồi; rút ngắn thời gian cấp Giấy phép cho doanh nghiệp từ 20 ngày xuống còn 15 ngày…

Dự kiến Bộ nội vụ sẽ kết thúc lấy ý kiến dự thảo mới vào ngày 12/6 tới trước khi trình Bộ Tư pháp thẩm định vào cuối tháng 6 tới.