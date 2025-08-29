Các phạm nhân Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết, "Bầu Kiên" có được đặc xá dịp 2-9?

Ngày 29-8, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Chủ tịch nước.

Bị cáo Đinh La Thăng khi hầu toà

Tại buổi họp báo, ông Cấn Đình Tài, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, công bố Quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2). Theo đó, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 13.915 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 5 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án, đủ điều kiện hưởng đặc xá năm 2025.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết trong quyết định đặc xá lần này không có phạm nhân nào thuộc các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi.

Trong danh sách cũng không có các phạm nhân: Đinh La Thăng, cựu chủ tịch HĐTV Tập đoàn PVN, cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải cũ; Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch Tập đoàn FLC; Nguyễn Đức Kiên ("Bầu Kiên"), cựu phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB; Diệp Dũng, cựu chủ tịch HĐQT Saigon Co.op.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, thông tin tại họp báo

Theo Thượng tướng Lê Văn Tuyến, trong 80 năm qua, nước ta có 40 lần đặc xá. Riêng năm 2009, Chủ tịch nước đã ký 11 quyết định đặc xá cho khoảng 100.000 phạm nhân lao động, học tập tốt, đủ điều kiện trở về với gia đình, xã hội. Năm 2025, Đảng và Nhà nước tổ chức nhiều sự kiện chính trị quan trọng, như dịp 30-4, Chủ tịch nước đã đặc xá cho 8.055 phạm nhân; đợt này thêm 13.920 phạm nhân.

"Tính cả 2 đợt trong năm 2025, số phạm nhân được đặc xá là nhiều nhất từ trước đến nay. Đây là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại, đồng thời thể hiện chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta" - Thượng tướng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh.

Trong số những người được đặc xá đợt 2, có 66 phạm nhân là người nước ngoài trong đó 59 phạm nhân nam, 7 phạm nhân nữ thuộc 18 quốc tịch khác nhau như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nigieria, Singapore…