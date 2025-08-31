Check-in 4 ‘góc nhìn điện ảnh’ siêu hot để xem Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 ở Hà Nội

Nếu bạn cũng muốn tận hưởng không khí ấy theo cách mãn nhãn nhất, dưới đây là 4 “góc máy” được dân tình truyền tai là đẹp nhất Hà Nội mùa lễ.

Ngã tư Hùng Vương – Nguyễn Thái Học

Góc hình điện ảnh tại ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Góc hình không thể bỏ qua.

Đứng ở đây, bạn có thể “gom” trọn khoảnh khắc cả đội hình diễu binh tiến thẳng về Quảng trường Ba Đình. Cảm giác như đang ngồi trước một cảnh phim sử thi với hàng ngàn bước chân đều tăm tắp, kèm tiếng nhạc quân hành dồn dập. Góc này rất hợp để quay slow-motion hoặc chụp toàn cảnh.

Cửa Nam

Góc nhìn tại khu vực Cửa Nam.

Đông đảo người dân tại đây xem diễu binh, diễu hành cùng với màn hình lớn trực tiếp từ quảng trường Ba Đình.

Ngay gần Ga Hà Nội, Cửa Nam chính là “điểm mở màn” của dàn diễu hành. Các khối lực lượng bắt đầu di chuyển từ đây nên vibe cực kỳ sôi động. Chỉ cần giơ máy lên là có ngay footage chuẩn cinematic với sắc phục đồng bộ, cờ hoa tung bay.

Đường Thanh Niên

Góc nhìn ngắm trọn vẹn dàn xe cơ giới.

Đường Thanh Niên vốn nổi tiếng với view Hồ Tây – Hồ Trúc Bạch, nay lại trở thành background “2 trong 1”. Đoàn xe cơ giới chạy song song mặt nước lấp lánh, phía sau là hàng cây xanh mướt, nhìn qua lens máy ảnh thì cứ tưởng đang xem một thước phim nghệ thuật.

Dọc đường Kim Mã

Ngắm trọn vẹn các lực lượng diễu binh trên đường Kim Mã.

Đây là nơi bạn có thể bắt trọn cảnh đoàn quân tiến về Ba Đình trong không gian thoáng đãng. Hàng dài xe nối nhau dưới bóng cây, ánh nắng chiếu xuyên qua tạo hiệu ứng cực “điện ảnh”. Góc này đặc biệt hợp với ai mê chụp street-style kết hợp với khung cảnh đại lễ.

Khu vực Cột cờ Hà Nội.

Khu vực Nhà hát lớn.

Ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài.

Góc nhìn ấn tượng dọc phố Tràng Tiền.

Sự kiện lịch sử và có quá nhiều khung hình chất lượng. Thế nên, đừng quên note lại 4 "tọa độ" trên, nếu bạn muốn vừa hòa mình vào không khí Quốc khánh, vừa có bộ ảnh “chất lừ” để khoe bạn bè.