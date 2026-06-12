Hình ảnh cá sấu 80kg xuất hiện trên kênh Vịnh Tre là do học sinh tạo bằng AI

Ngày 11/6, Công an xã Núi Cấm (tỉnh An Giang) đã có báo cáo về việc “cá sấu nặng khoảng 80kg xuất hiện trên kênh Vịnh Tre” là thông tin sai sự thật, hình ảnh được tạo ra bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo báo cáo, vào ngày 10/6, UBND xã Núi Cấm tiếp nhận thông tin từ bà Trần Thị Thanh Nhàn (ngụ tổ 9, ấp Tân Thành) trình báo về việc có phát hiện và chụp ảnh một con cá sấu xuất hiện tại khu vực kênh Vịnh Tre vào tối 9/6.

Hình ảnh cá sấu xuất hiện ở kênh Vịnh Tre là do dùng AI để tạo

Thấy vụ việc có thể gây nguy hiểm cho người dân, chính quyền địa phương phát đi thông báo để người dân đề cao cảnh giác.

Tuy nhiên, qua xác minh thực tế, lực lượng chức năng không ghi nhận bất kỳ dấu vết nào của cá sấu. Nghi ngờ nguồn tin cung cấp không đúng nên lực lượng chức năng không truy tìm mà làm rõ nguồn tin.

Đến 8h ngày 11/6, em L.N.Th. (17 tuổi, con ruột bà Nhàn) đã đến cơ quan công an xã trình báo.

Th. thừa nhận hình ảnh con cá sấu lan truyền hoàn toàn không có thật, do bản thân tự tạo ra thông qua ứng dụng AI Gemini rồi gửi vào nhóm Zalo gia đình, dẫn đến việc mẹ em tưởng thật và đi trình báo.

Các ngành chức năng đang làm việc với em Th. để củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định.