Thêm clip buông hai tay khi chạy xe máy qua cầu Ba Son, TPHCM

Chiều 4-1, mạng xã hội xôn xao clip 3 người chạy xe máy hiệu SH buông tay trên cầu Ba Son, TPHCM.

Cả ba thanh thiếu niên buông tay khi chạy xe máy.

Theo đó, 3 thanh thiếu niên điều khiển xe máy hiệu SH biển số 60C1 - 567.89 chở 3, hướng từ trung tâm TPHCM về phường An Khánh. Sau đó, cả 3 bất ngờ buông tay, người ở giữa đứng lên.

Hiện Đội CSGT Bến Thành, thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM đang xác minh, mời những người liên quan đến làm việc.

Trước đó, sáng cùng ngày, Báo Người Lao Động đã phản ánh một clip đăng tải trên mạng xã hội cho thấy thanh niên chạy xe máy hiệu SH chở một cô gái, cả hai bất ngờ đưa hai tay chỉ trên trời.