Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Thêm clip buông hai tay khi chạy xe máy qua cầu Ba Son, TPHCM

Sự kiện: Thời sự

Clip cho thấy 3 thanh thiếu niên điều khiển xe máy hiệu SH qua cầu Ba Son. Sau đó cả 3 bất ngờ buông tay, người ở giữa đứng lên.

Chiều 4-1, mạng xã hội xôn xao clip 3 người chạy xe máy hiệu SH buông tay trên cầu Ba Son, TPHCM.

Cả ba thanh thiếu niên buông tay khi chạy xe máy.

Cả ba thanh thiếu niên buông tay khi chạy xe máy.

Theo đó, 3 thanh thiếu niên điều khiển xe máy hiệu SH biển số 60C1 - 567.89 chở 3, hướng từ trung tâm TPHCM về phường An Khánh. Sau đó, cả 3 bất ngờ buông tay, người ở giữa đứng lên.

Hiện Đội CSGT Bến Thành, thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM đang xác minh, mời những người liên quan đến làm việc.

Trước đó, sáng cùng ngày, Báo Người Lao Động đã phản ánh một clip đăng tải trên mạng xã hội cho thấy thanh niên chạy xe máy hiệu SH chở một cô gái, cả hai bất ngờ đưa hai tay chỉ trên trời.

Vì sao tịch thu xe máy của cô gái trẻ có hành vi "chắp tay lạy" khi lái xe ở TPHCM?
Vì sao tịch thu xe máy của cô gái trẻ có hành vi "chắp tay lạy" khi lái xe ở TPHCM?

Tại cơ quan chức năng, cô gái trẻ thừa nhận mình là người điều khiển xe, buông cả hai tay như trong clip

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Anh Vũ ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/01/2026 14:01 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Thời sự Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN